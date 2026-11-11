Guerra Ucraina, conclusi i negoziati ad Abu Dhabi: Mosca e Kiev divise sulla pace, il nodo che blocca l’intesa

Si sono conclusi ad Abu Dhabi i negoziati trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, ma le posizioni di Mosca e Kiev restano distanti su uno dei punti fondamentali per arrivare alla fine della guerra: la sequenza delle condizioni necessarie per costruire un accordo di pace e definire la futura sicurezza europea. A confermare la conclusione dei colloqui è stata una fonte della delegazione russa, mentre da parte ucraina sono arrivate indicazioni sulle divergenze che continuano a ostacolare il confronto diplomatico.

La seconda e ultima giornata del vertice, mercoledì 11 novembre 2026, è durata soltanto due ore, contro le quattro ore e mezza della giornata precedente, durante la quale era stata osservata anche una pausa di 40 minuti. La durata degli incontri è stata confermata sia da fonti russe sia dalla delegazione ucraina. Al momento della conclusione del trilaterale non sono stati annunciati accordi definitivi per fermare le ostilità.

Russia e Ucraina, lo scontro sulle condizioni per arrivare alla pace

Il principale elemento di divisione riguarda il rapporto tra la cessazione dei combattimenti, le garanzie di sicurezza per l’Ucraina e la futura architettura di sicurezza europea. Kiev insiste sulla necessità di fermare prima la guerra e ottenere garanzie concrete, rinviando a una fase successiva il confronto sugli equilibri di sicurezza del continente. Mosca sostiene invece un’impostazione opposta.

A chiarire la distanza tra le due delegazioni è stata una fonte ucraina citata dall’agenzia Afp: “Qui le posizioni divergono. Noi diciamo che bisogna discutere della futura architettura di sicurezza una volta cessate le ostilità e ottenute le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, mentre i russi sostengono il contrario”.

La dichiarazione mette in evidenza una delle principali difficoltà del negoziato. Per l’Ucraina, la fine delle operazioni militari e la definizione di garanzie di sicurezza devono precedere qualsiasi discussione sul futuro assetto europeo. La Russia, invece, ritiene che la questione della sicurezza debba essere affrontata secondo una sequenza differente. Una divergenza che riguarda non soltanto le condizioni per interrompere le ostilità, ma anche il percorso diplomatico attraverso il quale arrivare a un’intesa duratura.

Il Cremlino: Putin costantemente informato sui negoziati

Durante la seconda giornata dei colloqui è intervenuto anche il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha confermato il collegamento diretto tra la delegazione russa presente negli Emirati Arabi Uniti e il presidente Vladimir Putin.

Secondo Peskov, la delegazione di Mosca “mantiene Vladimir Putin costantemente aggiornato sull’andamento” delle discussioni. Il portavoce ha inoltre invitato ad attendere la conclusione degli incontri prima di conoscere il resoconto ufficiale della parte russa.

“Dobbiamo aspettare la conclusione dei lavori di oggi perché la nostra delegazione ne riferisca” al pubblico, ha aggiunto Peskov.

Le parole del Cremlino confermano che il presidente russo viene informato sull’evoluzione del confronto diplomatico, pur non partecipando direttamente al tavolo negoziale di Abu Dhabi.

Dopo il trilaterale, l’Ucraina incontra Stati Uniti ed Europa

La conclusione degli incontri tra Russia, Ucraina e Stati Uniti non ha segnato la fine delle consultazioni diplomatiche nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Subito dopo il termine del trilaterale, infatti, la delegazione ucraina ha avviato una nuova riunione con i rappresentanti europei e gli inviati americani.

La notizia è stata riferita da una fonte di Kiev citata dall’agenzia Afp, che ha confermato anche la durata di due ore dell’ultima sessione negoziale con Mosca.

Il confronto con i partner europei assume particolare importanza proprio alla luce delle divergenze emerse sulla futura architettura di sicurezza dell’Europa. Il tema delle garanzie per Kiev coinvolge infatti anche i Paesi europei, chiamati a confrontarsi sulle condizioni necessarie per assicurare stabilità dopo un’eventuale cessazione della guerra.

Gli incontri separati consentono alla delegazione ucraina di proseguire le consultazioni con Washington e con gli interlocutori europei dopo il confronto diretto con Mosca, senza che ciò comporti automaticamente un avvicinamento delle posizioni russe e ucraine.

Negoziati di pace ad Abu Dhabi, cosa succede adesso

Il vertice di Abu Dhabi si chiude dunque con la conferma di divergenze ancora significative tra Russia e Ucraina. La mediazione degli Stati Uniti ha permesso alle delegazioni di proseguire il confronto, ma resta da chiarire se le discussioni abbiano prodotto avanzamenti concreti sulle condizioni necessarie per porre fine al conflitto.

Il punto più delicato continua a essere la sequenza delle decisioni: prima il cessate il fuoco e le garanzie di sicurezza, come chiede Kiev, oppure una discussione preventiva sul nuovo assetto della sicurezza europea, secondo l’impostazione sostenuta da Mosca.

L’attenzione si concentra adesso sugli esiti delle consultazioni tra la delegazione ucraina, gli Stati Uniti e i rappresentanti europei, oltre che sulle comunicazioni ufficiali attese dalle parti coinvolte.

Per il momento, la conclusione dei colloqui trilaterali non coincide con la conclusione della guerra. Il dialogo diplomatico prosegue, ma sulla strada verso un possibile accordo di pace resta aperta una questione fondamentale: stabilire quali condizioni debbano essere soddisfatte prima di fermare definitivamente i combattimenti.