Guerra Ucraina, Crosetto: “inviamo meno armi di Berlino”. E fa chiarezza sulla mancata firma di Giorgetti

“Se prende fuoco un appartamento che dista quattro case dalla mia, posso anche pensare che non è un mio problema. Ma se non mi accorgo che cambia il vento, all’improvviso, a bruciare, potrebbe essere casa mia“. È quanto dichiarato da Guido Crosetto, ministro della Difesa nel corso di un’intervista al quotidiano “La Repubblica” aggiungendo che “l’E3 è un formato che esiste da anni. Dopodiché il punto è un altro: Meloni è stata molto chiara nel chiedere che l’Europa parli con una voce. E la sua posizione è stata sostenuta da Kallas e Costa. I nostri dubbi sono quelli della Germania. Escludere una presenza fisica in Ucraina di truppe europee è da sempre un nostro caveat. Se, invece, la vediamo dal punto di vista dei contributori, allora è chiaro che il discorso cambia: Berlino invia molti miliardi, soltanto l’anno scorso ha destinato a Kiev più soldi che noi in due anni di investimenti. Noi siamo stati seri e corretti, con generatori, aiuti umanitari e pacchetti di aiuti militari, ma nessuno di noi pensa di essere, su questo terreno, il primo della classe“.

Giorgetti? “Non ha firmato il decreto perché non c’era – ha affermato Crosetto -. L’autorizzazione delle Camere termina il 31 dicembre, quello che succede dopo lo decideranno Parlamento e governo. Se poi chiede a me, dico: sono convinto che la Russia arriverà al tavolo della pace solo quando capirà che non c’è modo di conquistare tutta l’Ucraina perché non è sola. Penso che nessuno possa permettersi di sacrificare Kiev alla Russia, men che meno gli Stati Uniti. Per Trump sarebbe un autogol: con le midterm ha pagato le conseguenze economiche della guerra all’Iran, se si allineasse a Putin affronterebbe danni, non solo interni, in termini di credibilità. Come per noi europei è un tassello cruciale: la sconfitta Ucraina aprirebbe scenari peggiori“.

“Continuo a dire che l’unica cosa che conta è trovare una soluzione vera senza farci prendere in giro da lui e senza offrire altri strumenti di propaganda alla Russia. È chiaro che se vogliamo un accordo, dovremo sedere al tavolo anche con Putin, oltre a Zelensky e gli Usa. Però dico anche: il giorno giusto per sedere tutti assieme è quello in cui esiste la reale volontà di accordo“, ha continuato Crosetto sottolineando che “se parliamo di guerra ibrida, dico: ci sarà sempre di più. Non è una tattica moderna, risale a Sun Tzu. Indebolire il nemico dall’interno: alcuni applicano questo insegnamento in modo maniacale e scientifico“.

In merito ai cyberattacchi Crosetto ha evidenziato che “senza voler spaventare nessuno, faccio qualche esempio: un attacco letale è quello che ti toglie la corrente in un ospedale, rischiando di fare vittime. O un attacco all’Inps che non ti fa erogare le pensioni. Colpire per indebolire e impaurire una nazione“.