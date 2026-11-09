Ucraina, giallo sul nuovo decreto armi: manca la firma di Giorgetti?

Si apre un nuovo caso politico all’interno del governo Meloni sul sostegno militare all’Ucraina. Al centro delle tensioni c’è il tredicesimo pacchetto di aiuti a Kiev, che il ministro della Difesa Guido Crosetto illustrerà domani, martedì 10 novembre, al Copasir. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato la firma del provvedimento insieme ai colleghi Crosetto e Giancarlo Giorgetti, ma alcune informazioni provenienti da ambienti politici indicano che il titolare dell’Economia non avrebbe ancora sottoscritto il decreto.

Una circostanza sulla quale restano quindi informazioni contrastanti. Secondo quanto riferito, Giorgetti oggi non si trovava a Roma, ma a Bruxelles. L’assenza del ministro, tuttavia, non consente di stabilire se la firma sia stata effettivamente apposta. La questione assume particolare rilevanza alla luce della posizione della Lega di Matteo Salvini, da tempo contraria a ulteriori forniture militari all’Ucraina.

Aiuti all’Ucraina, la Lega vuole leggere il decreto prima di decidere

Il partito di via Bellerio mantiene una posizione prudente sul nuovo pacchetto. L’intenzione è conoscere innanzitutto il contenuto del provvedimento e soltanto successivamente stabilire quale atteggiamento assumere.

“Vogliamo vedere cosa c’è scritto”, spiega una fonte parlamentare della Lega, mentre un esponente di primo piano del partito conferma la volontà di esaminare i documenti prima di prendere una decisione.

L’attenzione si concentra quindi sull’audizione di Crosetto al Copasir, prevista per domani alle ore 15. Il ministro presenterà il tredicesimo pacchetto di assistenza militare italiana all’Ucraina, i cui contenuti rimangono secretati, come già avvenuto per i precedenti decreti.

Soltanto dopo questo passaggio sarà possibile valutare se le divergenze tra le forze della maggioranza potranno essere superate oppure se il provvedimento diventerà un nuovo terreno di confronto politico.

Salvini ribadisce il no alle armi per Kiev: la posizione della Lega

La contrarietà della Lega a nuove forniture militari non rappresenta una novità. Durante il recente congresso straordinario del partito, il segretario Matteo Salvini aveva espresso una posizione netta sulla prosecuzione degli aiuti all’Ucraina.

“Basta soldi e armi all’Ucraina”, aveva sottolineato il leader leghista, annunciando l’intenzione di portare direttamente questa posizione all’interno dell’esecutivo.

“Questo congresso mi darà il mandato di andare in Consiglio dei ministri a portare la posizione chiara della Lega”, aveva aggiunto Salvini.

Parole che evidenziano la distanza tra la linea del Carroccio e quella sostenuta dagli altri principali esponenti del governo. La Lega chiede di riconsiderare l’invio di nuove forniture, mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia continuano a sostenere la necessità di mantenere gli impegni assunti nei confronti dell’Ucraina e degli alleati occidentali.

Tajani annuncia il tredicesimo pacchetto: “non possiamo abbandonare l’Ucraina”

A confermare la volontà dell’Italia di proseguire nel sostegno a Kiev è stato il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che ha annunciato la sottoscrizione della decisione relativa al tredicesimo pacchetto di strumenti militari insieme ai ministri Crosetto e Giorgetti.

Una dichiarazione che rende necessario chiarire le indiscrezioni sulla presunta mancata firma del ministro dell’Economia. Nel suo intervento, Tajani ha ribadito la linea di Forza Italia e la necessità di continuare ad assistere l’Ucraina, pur mantenendo come obiettivo la conclusione diplomatica del conflitto.

“Dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina – ha ribadito questa sera Tajani – non possiamo abbandonarla. L’Ucraina, difendendo se stessa, difende la Ue. Abbiamo interessi in comune. Il nostro obiettivo è comunque quello di raggiungere la pace e l’Italia non è in guerra con la Russia. La Russia ha avuto centinaia di migliaia di morti senza ottenere alcun risultato. La Russia è impegnata in un territorio ostile e non riesce a vincere una guerra che sembrava facile. La Russia deve arrivare a più miti consigli e Putin deve trovare una soluzione con Zelensky”.

Crosetto al Copasir: cosa sappiamo del nuovo pacchetto di aiuti militari

Il tredicesimo pacchetto di aiuti rappresenta un nuovo passaggio della strategia italiana di sostegno all’Ucraina dopo l’invasione russa del febbraio 2022. Il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva già confermato al Senato, il 5 novembre, che il provvedimento era stato predisposto, spiegando come le esigenze militari ucraine siano cambiate con l’evoluzione del conflitto e delle capacità tecnologiche russe.

Il governo intende mantenere gli impegni assunti con gli alleati europei, la NATO e l’Ucraina, mentre i dettagli relativi ai materiali che potrebbero essere trasferiti rimangono riservati. Il confronto politico riguarda anche la prosecuzione degli aiuti nel 2027, considerando che l’attuale autorizzazione alle forniture militari scadrà il 31 dicembre 2026.

Governo Meloni, il nodo degli aiuti a Kiev riapre il confronto nella maggioranza

La questione del tredicesimo pacchetto mette nuovamente in evidenza le differenze tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sulla strategia da adottare nei confronti della guerra in Ucraina.

Da una parte Salvini insiste sulla necessità di interrompere ulteriori trasferimenti di armi; dall’altra Tajani e Meloni ribadiscono l’importanza di continuare a sostenere Kiev, anche per favorire una soluzione negoziata che garantisca la sicurezza del Paese.

Il passaggio di domani al Copasir sarà quindi particolarmente importante, non soltanto per l’esame del nuovo decreto, ma anche per comprendere se le differenti posizioni all’interno della maggioranza potranno trovare una sintesi.

Resta da chiarire il nodo della firma di Giorgetti, alla luce delle informazioni contrastanti emerse nelle ultime ore. Il ministro dell’Economia è esponente della Lega, il partito che più apertamente contesta l’invio di ulteriori armamenti.

La discussione sul nuovo pacchetto di aiuti militari si intreccia così con gli equilibri politici dell’esecutivo, mentre l’Italia conferma ufficialmente il proprio impegno a favore dell’Ucraina e continua a sostenere la ricerca di una soluzione diplomatica alla guerra.