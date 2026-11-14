Giusi Princi esalta i Premi Rhegium Julii: “presidio culturale di respiro internazionale, lettura strumento di emancipazione e libertà”

“La 58ª edizione dei Premi Rhegium Julii ha testimoniato lo straordinario patrimonio culturale di Reggio e della Calabria, una terra ricca di energie, intelligenze e talenti”. Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, che ha partecipato alla cerimonia di premiazione organizzata dal Circolo Rhegium Julii presso il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. “È un appuntamento – continua l’On. Princi – che appartiene alla storia culturale di Reggio Calabria e che ha conquistato un posto di rilievo nel panorama nazionale e internazionale. Una manifestazione profondamente radicata nell’identità territoriale, ma capace di proiettarsi oltre i confini regionali. Lo testimonia il Premio internazionale Città dello Stretto, intitolato a Giuseppe Casile e conferito quest’anno alla scrittrice cinese Yiyun Li, insignita del Premio Pulitzer 2026. La sua opera ci ricorda quanto la scrittura sappia attraversare culture ed esperienze diverse, dando voce alle domande più profonde dell’esistenza umana. La sua presenza al Teatro Cilea ha confermato la capacità del Rhegium Julii di proiettare Reggio Calabria in un dialogo culturale internazionale, avvicinando sensibilità e mondi lontani”.

“I premiati di questa edizione – prosegue l’europarlamentare calabrese – esprimono pienamente questa ricchezza. La narrativa di Piergiorgio Pulixi, la ricerca storico-scientifica di Michele Camerota, la poesia di Azzurra D’Agostino e gli studi meridionalistici di Giulio Ferroni testimoniano, attraverso percorsi differenti, il valore della conoscenza e della ricerca. Accanto a loro, Pino Nano, insignito del Premio speciale per il giornalismo, a riconoscimento di una lunga e prestigiosa carriera, contraddistinta da rigore professionale, competenza e costante impegno nel raccontare e interpretare la realtà”.

“Il Circolo Rhegium Julii – evidenzia l’On. Giusi Princi – rappresenta un importante presidio capace di valorizzare i talenti e promuovere una partecipazione ampia e consapevole alla vita culturale. La sua attività ribadisce un principio fondamentale: la cultura non può essere un privilegio, ma deve rappresentare un’opportunità accessibile a tutti. È questo il principio che orienta anche il mio impegno a Bruxelles, in particolare nella Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo, dove lavoro per rafforzare il ruolo della cultura e dell’istruzione come strumenti di crescita, inclusione e cittadinanza”.

“Desidero rivolgere – afferma l’europarlamentare calabrese – le mie congratulazioni ai premiati e i miei sinceri complimenti a tutte le componenti del Circolo Rhegium Julii, in particolare al Presidente Giuseppe Bova che, con passione, competenza e spirito di servizio, ne custodisce la storia, continuando al contempo a rinnovarne i valori e ad attualizzarne la missione. Quasi sessant’anni di attività testimoniano una scelta precisa: fare della cultura un impegno costante, un’occasione di crescita per la comunità e uno spazio di confronto tra esperienze, generazioni e sensibilità diverse. Una missione che oggi più che mai deve coinvolgere le nuove generazioni. In una stagione storica caratterizzata da una circolazione incessante di informazioni, nella quale la velocità della comunicazione non sempre coincide con la qualità della conoscenza, è fondamentale avvicinare i giovani alla lettura. Perché leggere significa conoscere, e conoscere significa essere liberi”.

“Liberi di elaborare un pensiero autonomo, di comprendere la realtà senza subirla, di maturare convinzioni consapevoli e di non affidare ad altri il proprio giudizio. La lettura acquista così un valore che va ben oltre la dimensione culturale, diventando uno strumento di emancipazione e libertà. In questo percorso educativo, il Rhegium Julii rappresenta un presidio prezioso, perché mantiene vivo il dialogo tra autori e lettori e fa della cultura un’esperienza condivisa. Continueremo a camminare insieme, anche attraverso il mio impegno in Europa – aggiunge – , affinché la lettura, la cultura e l’accesso alla conoscenza diventino opportunità concrete per le nuove generazioni. Perché investire nella cultura significa investire nella libertà e nel futuro delle nostre comunità”, conclude l’Onorevole Giusi Princi.