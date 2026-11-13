Reggio Calabria, a Pino Nano il Premio Rhegium Julii per 50 anni di giornalismo: le lacrime pensando al padre e quel tragico incidente a Scilla, “sognavo questo riconoscimento”

Ci sono premi che celebrano una carriera e altri che riescono a racchiudere il significato di una vita intera. Per Pino Nano, storico giornalista della Rai, il Premio alla carriera per il giornalismo 2026 “Rhegium Julii”, ricevuto al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, ha rappresentato entrambe le cose. Un riconoscimento prestigioso, assegnato per i suoi 50 anni di attività giornalistica, che ha riportato il professionista calabrese in una città alla quale è profondamente legato, non soltanto per ragioni professionali, ma soprattutto per alcuni degli avvenimenti più intensi e dolorosi della sua esistenza. Una serata di grande significato, culminata in un’intervista esclusiva rilasciata a StrettoWeb a margine della premiazione, durante la quale il giornalista ha aperto il proprio cuore, raccontando ricordi personali che lo hanno accompagnato per decenni. Fino a non riuscire a trattenere la commozione, quando il pensiero è tornato alla morte del padre, avvenuta proprio a Reggio Calabria.

Il Premio Rhegium Julii a Pino Nano, una vita dedicata al giornalismo

Il riconoscimento conferito a Pino Nano rappresenta un omaggio a una delle figure più autorevoli e conosciute del giornalismo calabrese, protagonista per decenni dell’informazione regionale e nazionale. 73 anni, giornalista professionista, scrittore, autore e conduttore televisivo, Nano ha attraversato mezzo secolo di storia del giornalismo italiano, raccontando personaggi, avvenimenti, trasformazioni sociali e grandi vicende del nostro tempo. Una lunga esperienza professionale che lo ha visto ricoprire incarichi di primo piano all’interno del servizio pubblico radiotelevisivo, prima alla guida della redazione giornalistica della sede Rai della Calabria e successivamente come caporedattore centrale responsabile dell’Agenzia nazionale della Tgr Rai. Nel corso dei suoi 38 anni trascorsi in Rai, per quasi un decennio è stato inoltre inviato speciale per Raiuno e Raidue, occupandosi dei grandi misteri della fede, attraverso reportage e approfondimenti televisivi.

Dal 1986 al 2010 è stato consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, contribuendo anche alla vita istituzionale della professione. Oggi dirige “Nuova Armonia”, il magazine di Rai Senior, proseguendo il proprio impegno nel mondo dell’informazione e della comunicazione. Il Premio Rhegium Julii ha voluto rendere omaggio proprio a questo straordinario percorso, riconoscendo il valore del “lungo racconto di uomini ed eventi che in tutti questi anni ha fatto in Rai e sui giornali della carta stampata per cui ha lavorato con grande rigore”. Un tributo alla professionalità, alla passione e alla capacità di raccontare la società attraverso uno sguardo giornalistico costruito in cinquant’anni di esperienza.

“Ho sognato per anni questo premio”: l’emozione del ritorno a Reggio Calabria dopo 17 anni

A margine della cerimonia al Teatro Cilea, Pino Nano ha raccontato ai microfoni di StrettoWeb tutta la propria emozione per un riconoscimento che desiderava da tempo e che considera tra i più importanti del panorama culturale meridionale. Per lui, però, riceverlo proprio a Reggio Calabria ha assunto un valore ancora più profondo. Il giornalista è tornato in città dopo 17 anni di lontananza, ritrovando luoghi ai quali sono legati momenti fondamentali della sua storia personale. Un ritorno carico di significati, nel quale l’orgoglio per la carriera si è intrecciato inevitabilmente con i ricordi.

“E’ un premio meraviglioso, non me lo aspettavo, ho sognato per anni di ricevere questo premio, perché lo considero uno dei premi più importanti della storia del Sud. Riceverlo poi in questa città, a cui mi sono legato e in cui ritorno dopo 17 anni di lontananza, mi riempie di emozione e commozione. E’ la sintesi di una vita dedicata a questo lavoro, che è il più bello del mondo, e se tornassi indietro lo rifarei”.

Parole che raccontano il rapporto profondo tra Nano e il giornalismo, una professione vissuta con passione e dedizione, tanto da non avere dubbi sulla scelta che compirebbe se potesse ricominciare da capo. Ma dietro la soddisfazione per il premio si nasconde anche un legame particolarmente intenso con Reggio Calabria, città che gli ha riservato momenti di grande dolore e, allo stesso tempo, uno degli incontri più importanti della sua vita.

Il drammatico incidente del 1982, la morte del collega e l’incontro con la donna che sarebbe diventata sua moglie

Nel corso dell’intervista, il giornalista ha ripercorso un episodio drammatico avvenuto nel novembre del 1982, quando era stato assunto da poco in Rai. Quella sera si trovava a Reggio Calabria per seguire il Festival del Cinema e, durante il viaggio di ritorno verso Cosenza, rimase coinvolto insieme alla troupe in un gravissimo incidente stradale nel tratto tra Reggio e Scilla. A perdere la vita fu il collega Tonino Arena, mentre un’altra persona rimase ferita. Nano sopravvisse a una dinamica terribile, venendo sbalzato all’esterno del veicolo attraverso il vetro posteriore. Un’esperienza traumatica, segnata dal ricordo di una frase pronunciata quando sembrava che per lui non ci fosse più nulla da fare. Eppure, proprio da quella tragedia sarebbe nato un incontro destinato a cambiargli la vita: quello con una giovane anestesista dell’ospedale di Reggio Calabria, che sarebbe poi diventata sua moglie.

“Un ricordo? E’ tragico: novembre del 1982, ero stato appena assunto in Rai e venni una sera inviato speciale per assistere al Festival del Cinema a Reggio Calabria. Con la mia troupe tornammo verso Cosenza e avemmo un incidente tra Reggio e Scilla. Un collega, Tonino Arena, è morto, un altro ferito e io sono stato fortunato: mi ero addormentato dietro e sono stato sballottato fuori dal vetro posteriore. Mi portarono all’ospedale di Scilla e per tutti questi anni ho portato dentro di me il ricordo di una voce che diceva: ‘questo è morto, portatelo a Reggio Calabria’. Mi sono poi risvegliato all’ospedale di Reggio Calabria, davanti agli occhi di una giovane anestesista che è diventata mia moglie. E’ forse il ricordo più triste”.

Un racconto nel quale convivono la tragedia della perdita di un collega, il trauma di un incidente che avrebbe potuto costargli la vita e l’incontro con la donna che avrebbe condiviso il suo futuro. Ricordi rimasti impressi nella memoria del giornalista e che rendono il rapporto con Reggio Calabria qualcosa di profondamente personale, ben oltre i tanti anni di attività professionale.

Le lacrime per il padre morto a Reggio Calabria: “Questo premio mi riconcilia con questa città”

Ma il momento più toccante dell’intervista è arrivato quando Pino Nano ha ricordato un’altra vicenda dolorosa, legata ancora una volta a Reggio Calabria: la morte del padre. Il giornalista si trovava su una nave da crociera quando venne raggiunto dalla notizia delle gravi condizioni del genitore, ricoverato nell’ospedale reggino dopo essere stato precedentemente curato a Vibo Valentia per quella che era stata considerata una gastrite. Nano ha ricordato il dolore per non essere riuscito ad arrivare in tempo e la convinzione che, con le possibilità offerte dalla cardiochirurgia odierna, suo padre avrebbe potuto salvarsi. Un ricordo ancora vivo, che è riaffiorato con tutta la sua forza proprio nel giorno di un riconoscimento così importante.

“Diversi anni dopo un’altra vicenda amara: ero su una nave da crociera, mi chiamano per dirmi che mio papà stava male, era ricoverato all’ospedale di Reggio Calabria. Lo avevano curato per una gastrite a Vibo. Oggi, con la cardiochirurgia, si sarebbe salvato, ma quando io sono arrivato a Reggio era già morto. Questi sono i ricordi e questo premio mi riconcilia con questa città”.

È stato proprio pronunciando queste ultime parole che Pino Nano si è profondamente commosso. La voce segnata dall’emozione, il ricordo del padre e il peso di una storia personale attraversata da momenti difficilissimi hanno trasformato l’intervista in una testimonianza intensa, ben oltre la dimensione professionale della premiazione. Il Premio Rhegium Julii è diventato così anche un simbolico momento di riconciliazione con una città che gli ha dato tanto, ma che custodisce alcune delle ferite più dolorose della sua vita.

Per Pino Nano, dunque, il riconoscimento ricevuto al Teatro Cilea non è stato soltanto il coronamento di 50 anni di giornalismo, ma anche un ritorno alle proprie emozioni, agli affetti e alle esperienze che hanno segnato il suo percorso umano. Una serata nella quale il prestigio di un premio alla carriera ha lasciato spazio, alla fine, alla sensibilità di un uomo che ha raccontato per decenni le storie degli altri e che, questa volta, ha scelto di raccontare la propria. Con la stessa autenticità che ha contraddistinto il suo lavoro e con una commozione impossibile da nascondere.