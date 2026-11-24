Il riconoscimento conferito al professor Giuseppe Nicolò, annoverato tra i migliori psichiatri italiani, rappresenta un motivo di orgoglio per la Calabria e un’occasione per valorizzare il contributo dei professionisti calabresi nel panorama medico nazionale e internazionale. A sottolinearlo è il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che ha evidenziato anche l’importanza del rientro dei professionisti nella regione e del potenziamento della formazione universitaria e della sanità pubblica. “Il riconoscimento al prof Giuseppe Nicolò come uno dei migliori psichiatri italiani premia idealmente la Calabria”, afferma Antoniozzi.

“Nicolò è un grandissimo medico”, aggiunge il parlamentare, “e questo premio inorgoglisce tutti. Nel contempo tantissimi altri medici calabresi si fanno onore in Italia e in tutto il mondo. Alcuni di loro sono tornati a lavorare all’università della Calabria e questo è motivo di soddisfazione. Riportare nella nostra regione tanti medici calabresi di valore è un successo. Per questo lavoreremo per rafforzare le due facoltà di medicina calabresi di Rende e Catanzaro in maniera tale da potenziare ulteriormente il servizio pubblico. I calabresi come Giuseppe Nicolò sono i migliori ambasciatori della Calabria”.