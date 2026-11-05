Gioventù Nazionale Reggio Calabria: “fiducia nella nomina di Giuseppe Neri, pronti a lavorare insieme”

“La comunità di Gioventù Nazionale Reggio Calabria accoglie con fiducia la nomina di Giuseppe Neri a Commissario del Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia. A nome dell’intero movimento giovanile reggino, rivolgo a Giuseppe Neri i più sinceri auguri di buon lavoro. Siamo certi che la sua consolidata esperienza politica, maturata tanto nel partito quanto nelle istituzioni, rappresenti una risorsa preziosa per guidare questa nuova fase”, dichiara il Commissario cittadino di Gioventù Nazionale, Riccardo Latella. “La nostra fiducia nasce innanzitutto dall’apprezzamento per le scelte compiute dal Coordinamento regionale e dalla dirigenza nazionale di Fratelli d’Italia, nelle quali riconosciamo una visione politica attenta al territorio e alle sue esigenze. A rafforzarla ulteriormente sono il valore e l’esperienza politica di Giuseppe Neri, con il quale abbiamo già avuto una prima, positiva interlocuzione. Un confronto dal quale sono emerse una particolare attenzione verso il movimento giovanile e una concreta volontà di collaborazione, che pongono le basi per un rapporto costante e proficuo, fondato sul rispetto dei rispettivi ruoli e sulla condivisione degli obiettivi. Gioventù Nazionale garantirà fin da subito pieno sostegno, spirito di collaborazione e militanza attiva, con la certezza di trovare nel nuovo coordinamento la medesima disponibilità e attenzione. Siamo convinti che questo rapporto possa tradursi in un lavoro comune, capace di valorizzare il contributo di ciascuno“, rimarca Latella.

“Rivolgiamo inoltre un sincero augurio di buon lavoro a Ersilia Cedro, già alla guida del coordinamento metropolitano e oggi chiamata a ricoprire l’importante ruolo di Responsabile regionale del Dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia. Un incarico che riguarda tematiche particolarmente vicine alle nuove generazioni e che auspichiamo possa offrire nuove occasioni di confronto e collaborazione. A entrambi rinnoviamo i migliori auguri, con la convinzione che il dialogo e l’impegno condiviso rappresentino le basi per affrontare insieme le prossime sfide politiche della nostra città”, conclude Latella.