Rendere strutturali gli incentivi della Zes unica del Mezzogiorno, superare i divari territoriali e trasformare il Porto di Gioia Tauro in un motore di sviluppo industriale e occupazionale per l’intera Calabria. Sono questi alcuni dei principali temi emersi nel corso della mobilitazione nazionale della Cisl “Il patto che unisce”, che ha fatto tappa nello scalo portuale della provincia di Reggio Calabria. Al centro dell’iniziativa, le prospettive di crescita del Mezzogiorno dopo il Pnrr, la necessità di consolidare gli strumenti a sostegno degli investimenti e la valorizzazione delle potenzialità produttive dei territori meridionali. Particolare attenzione è stata dedicata al Porto di Gioia Tauro, con la richiesta di andare oltre il transhipment attraverso lo sviluppo dell’agroindustria, della manifattura e dei servizi avanzati, rilanciando anche la proposta di una zona franca doganale.

Cisl a Gioia Tauro, Fumarola chiede il rifinanziamento strutturale della Zes

Il segretario generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha evidenziato la necessità di dare continuità alle politiche di sviluppo del Mezzogiorno, soprattutto alla luce del progressivo completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La richiesta rivolta alla politica è quella di prevedere nella manovra finanziaria un rifinanziamento strutturale della Zes, affinché il Sud possa proseguire il proprio percorso di crescita. “Il Pnrr sta completando il suo percorso e non possiamo tornare indietro. Il Sud ha risposto benissimo alla Zes, quindi diciamo di rifinanziarlo in maniera strutturale nella manovra, per fare in modo che il Sud continui a crescere perché un Sud forte fa un’Italia forte”.

Gioia Tauro, oltre duemila persone alla mobilitazione nazionale della Cisl

La manifestazione al Porto di Gioia Tauro rappresenta la seconda tappa nazionale dell’iniziativa “Il patto che unisce”, dopo il primo appuntamento organizzato a Genova. All’evento partecipano oltre 2.000 persone provenienti da cinque regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Altre 1.200 persone stanno seguendo gli interventi dal Palazzetto dello sport di Lamezia Terme. La scelta di organizzare le prime due tappe della mobilitazione nazionale in altrettanti importanti porti italiani assume, nelle intenzioni del sindacato, un valore simbolico legato alla necessità di rafforzare l’unità del Paese e superare le disparità tra Nord e Sud.

Fumarola alla politica: “lasci perdere le divisioni da campagna elettorale”

Nel corso del suo intervento, la segretaria generale della Cisl ha rivolto un appello alle forze politiche affinché vengano superate le contrapposizioni elettorali, concentrando l’attenzione sulle prospettive di sviluppo dell’Italia. Fumarola ha inoltre ricordato la presentazione del Libro verde della Cisl, contenente 120 proposte aperte, sottoposte all’attenzione di tutti gli interlocutori. “La politica – ha detto Fumarola – lasci perdere le divisioni da campagna elettorale, tutto ciò che ci separa, guardando invece a quello che vogliamo disegnare di questo Paese. Abbiamo presentato il Libro verde, sono 120 proposte aperte e le abbiamo presentate a tutti. Pensiamo che il patto sia il percorso migliore per raggiungere obiettivi che servono al nostro Paese. Servono oggi ma soprattutto domani”. Riferendosi all’evento di Gioia Tauro, Fumarola ha osservato come sia “la seconda tappa nazionale” nella quale “abbiamo chiamato tutto il popolo del Sud, che vedete numerosissimo. Pensiamo che l’Italia possa ripartire se è unita. Siamo stati a Genova, oggi a Gioia Tauro, due porti importanti che per noi rappresentano il Paese unito”.

Porto di Gioia Tauro, Lavia: “andare oltre il transhipment per creare nuovi posti di lavoro”

Il futuro del Porto di Gioia Tauro è stato al centro delle dichiarazioni del segretario generale della Cisl Calabria, Giuseppe Lavia, che ha sottolineato la necessità di ampliare le attività economiche legate allo scalo portuale, generando maggiore valore aggiunto e ricadute occupazionali sul territorio. Secondo il rappresentante sindacale, la sfida per la Calabria consiste nella capacità di affiancare ai settori tradizionali dell’economia regionale, come l’agricoltura e il turismo, un sistema produttivo maggiormente diversificato, puntando sulla manifattura e sui servizi avanzati. “Il porto di Gioia Tauro è il luogo simbolo di ciò che la Calabria può diventare e già in parte è. Chiediamo che Gioia Tauro vada oltre il transhipment, che possa generare valore aggiunto e ricadute occupazionali maggiori sul territorio. Il rigassificatore e la piastra del freddo possono essere le leve strategiche per rafforzare l’agroindustria. In Calabria è sicuramente importante l’agricoltura, come il turismo, ma bisogna sviluppare la manifattura, i servizi avanzati, quello che la Svimez definisce industria in senso più largo”.

Gioia Tauro, rigassificatore e piastra del freddo per lo sviluppo dell’agroindustria

Tra le infrastrutture individuate dalla Cisl Calabria per rafforzare il sistema produttivo regionale figurano il rigassificatore di Gioia Tauro e la piastra del freddo. Due progetti che, nella prospettiva delineata da Lavia, “potrebbero rappresentare strumenti strategici per lo sviluppo dell’agroindustria e per la diversificazione delle attività economiche connesse allo scalo portuale. L’obiettivo indicato dal sindacato è quello di valorizzare le potenzialità del porto anche al di fuori della movimentazione dei container, favorendo lo sviluppo di attività produttive capaci di generare nuove opportunità occupazionali in Calabria”.

Calabria, la Cisl rilancia la proposta della zona franca doganale

Un altro dei temi centrali della mobilitazione sindacale riguarda l’istituzione di una zona franca doganale, proposta rilanciata da Giuseppe Lavia nell’ambito di una più ampia strategia volta a superare i divari territoriali e valorizzare le risorse ancora inespresse della regione. “Rilanciamo – ha proseguito – la proposta di una zona franca doganale e diciamo che la Calabria, e il Sud, sono fondamentali per la crescita del Paese. L’Italia cresce soltanto se è unita, se sta insieme. Portiamo la voce della Calabria, l’urgenza di superare i divari che persistono e resistono ma, anche, la consapevolezza che ci sono tante potenzialità inespresse che vanno valorizzate e sulle quali costruire il futuro di una regione con appigli concreti alla ‘restanza'”.