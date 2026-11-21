La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio in relazione alla morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, trovato senza vita in un’abitazione nei pressi di Magliano in Toscana. La notizia dell’apertura del fascicolo emerge mentre sono ancora in corso i sopralluoghi degli inquirenti all’interno della casa in cui è stato rinvenuto il corpo. Gli accertamenti proseguono per fare chiarezza sulle circostanze della morte. L’apertura del fascicolo rappresenta un passaggio nell’attività della magistratura e non implica, di per sé, l’accertamento di responsabilità penali. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’esito del sopralluogo o sugli elementi raccolti dagli investigatori.