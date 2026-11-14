Futura, impresa contro il CUS Molise: 4-2 alla seconda in classifica. Mister Rocha esalta i suoi ragazzi: “meritano un nove”

Una vittoria di grande valore, arrivata contro una delle formazioni più forti del campionato, che conferma i progressi della Cadi Antincendi Futura. Il successo per 4-2 contro il CUS Molise, secondo in classifica e ancora imbattuto prima della sfida, rappresenta un risultato particolarmente significativo per la formazione reggina, capace di interrompere l’imbattibilità degli avversari e proseguire la propria serie positiva. La squadra allenata da mister Rocha ha infatti raggiunto il quarto risultato utile consecutivo, considerando anche la Coppa di Divisione, dando continuità a un percorso di crescita iniziato dopo un avvio di stagione complicato. Una prestazione che ha soddisfatto il tecnico non soltanto per il risultato, ma soprattutto per la capacità dei suoi giocatori di affrontare una squadra di alta classifica, gestire i momenti di difficoltà e dimostrare maggiore solidità. Al termine dell’incontro, Rocha ha analizzato la prova dei suoi ragazzi, sottolineando il contributo dei giovani e l’importanza di continuare a lavorare con umiltà.

Rocha esulta per la vittoria: “Il quarto risultato utile, abbiamo cambiato la dinamica della stagione”

La soddisfazione dell’allenatore è evidente soprattutto per la continuità che la Futura sta riuscendo a trovare nelle ultime partite. Dopo una partenza caratterizzata da risultati negativi, la squadra ha invertito la tendenza, conquistando punti e fiducia attraverso prestazioni sempre più convincenti. Alla domanda su quanto fosse contento, in una scala da uno a dieci, Rocha non ha nascosto il proprio entusiasmo, evidenziando come il primo obiettivo fosse proprio quello di interrompere la precedente serie negativa. Il successo contro il CUS Molise assume un significato ancora maggiore considerando la posizione in classifica degli avversari, che si presentavano alla sfida con appena tre punti di distacco dalla capolista e senza aver mai perso. La Futura ha saputo confrontarsi con una formazione di alto livello, dimostrando di poter competere anche nelle situazioni più impegnative.

“Contentissimo, contentissimo prima di tutto perché abbiamo mantenuto quella che è la dinamica del risultato. Questo è il quarto risultato utile contando anche la Coppa di Divisione: non perdiamo, vinciamo o pareggiamo. È importante l’inizio di stagione che abbiamo avuto, cambiare questa dinamica di risultati era il primo obiettivo e per quello sono più contento di tutti.”

Il tecnico ha poi riconosciuto il valore degli avversari, sottolineando la difficoltà della partita e la necessità di mantenere un atteggiamento competitivo anche nei momenti in cui il CUS Molise ha messo sotto pressione la formazione reggina. “Non è per caso che loro erano secondi in classifica, a tre punti dal primo posto e con zero sconfitte. Era una partita difficile, dove sapevamo che in certi momenti dovevamo soffrire e competere soprattutto.”

Una Futura giovane e in crescita: “Cinque under su dieci giocatori di movimento”

Uno degli aspetti sui quali Rocha ha voluto soffermarsi riguarda la composizione della rosa. La Cadi Antincendi Futura può contare su diversi elementi giovanissimi, chiamati a confrontarsi con una categoria impegnativa e con avversari di maggiore esperienza. Una scelta che comporta inevitabilmente un percorso di maturazione, ma che rappresenta anche una prospettiva importante per il futuro della squadra. Il tecnico ha ricordato come metà dei giocatori di movimento inseriti nella lista della partita appartenga alla categoria under, con ragazzi che in alcuni casi hanno appena 15 o 16 anni. Per loro, affrontare incontri di questo livello significa acquisire esperienza, imparare a gestire la pressione e migliorare progressivamente sotto il profilo tecnico e tattico. La vittoria contro una squadra di vertice assume quindi un valore particolare anche per la crescita del gruppo.

“Non dimentichiamo che su 10 giocatori di movimento in lista cinque sono under. È una squadra con ragazzi che può crescere, devono migliorare. È una categoria impegnativa, non è facile: giocatori di 15-16 anni che devono piano piano prendere la competizione ad alto livello.”

Proprio per questo motivo, Rocha ha voluto premiare idealmente i suoi calciatori con una valutazione particolarmente alta, pur ribadendo che esistono ancora margini di miglioramento. Il tecnico non vuole che l’entusiasmo per il risultato si trasformi in un eccesso di sicurezza, ma che diventi uno stimolo per proseguire sulla strada intrapresa. “Io non do mai un 10 a nessuno perché il 10 non esiste, per me è una valutazione. Però dovremmo dare un nove a questi ragazzi. Da domani devono continuare col piede per terra, con l’umiltà che hanno e lavorare per continuare sulla strada giusta, la strada dei risultati.”

Il lavoro quotidiano alla base della risalita: “I ragazzi davano il massimo anche quando avevamo zero punti”

Il cambio di passo della Futura, secondo l’allenatore, non è il frutto di un’improvvisa trasformazione nell’atteggiamento del gruppo, ma il risultato di un impegno che non è mai venuto meno, neppure nelle settimane più difficili. Rocha ha infatti evidenziato come la disponibilità dei calciatori e la qualità del lavoro durante gli allenamenti siano rimaste costanti anche quando la squadra non riusciva a raccogliere punti. La continuità nell’impegno quotidiano, dal lunedì al venerdì, ha rappresentato la base sulla quale costruire il miglioramento delle prestazioni e dei risultati. Adesso, con una serie positiva alle spalle e una vittoria prestigiosa contro il CUS Molise, il lavoro può proseguire in un clima di maggiore fiducia, senza però perdere la concentrazione e la determinazione che hanno accompagnato il gruppo fin dall’inizio.

“E’ sempre utile lavorare sulla vittoria, però posso dire che qua si è sempre lavorato bene, da lunedì a venerdì. I ragazzi, anche quando eravamo con zero punti, lavoravano dando il massimo con tanta disponibilità e voglia di migliorare. È sempre più bello e più facile lavorare su un risultato positivo. .”

La prossima sfida contro il Real Fabbrica: Rocha punta sulla solidità difensiva

Archiviata la soddisfazione per il successo contro il CUS Molise, l’attenzione della Cadi Antincendi Futura si sposta già sul prossimo impegno contro il Real Fabbrica. Una trasferta che il tecnico considera particolarmente impegnativa, soprattutto per le caratteristiche offensive degli avversari. Rocha ha individuato nella maggiore organizzazione difensiva uno dei principali fattori alla base dei recenti miglioramenti della squadra, sottolineando come la capacità di concedere meno gol permetta di sfruttare con maggiore efficacia le qualità offensive del gruppo. L’obiettivo sarà quindi mantenere compattezza, organizzazione e concentrazione, cercando di limitare le occasioni degli avversari e valorizzare quelle che la Futura riuscirà a costruire. Un approccio che si inserisce nel percorso di crescita tattica della formazione reggina, chiamata adesso a confermare quanto di buono mostrato nelle ultime uscite.

“Dovremmo prima di tutto essere competitivi. Da quando abbiamo iniziato a lavorare bene in difesa prendiamo pochi gol; la squadra ha tanta qualità e davanti faremo gol sicuramente. La base deve essere questa: tenere la nostra porta con il minimo gol possibili, perché così dà più opzioni di vincere.”

Il tecnico ha infine analizzato le difficoltà della prossima partita, evidenziando la necessità di affrontare il Real Fabbrica con lo stesso spirito competitivo mostrato contro il CUS Molise. “Il Real Fabbrica è una squadra difficilissima, molto offensiva. Dobbiamo andare lì come oggi a competere, cercare di difendere e sfruttare le occasioni, soprattutto molto organizzati. Vedo che la squadra sta crescendo anche in organizzazione tattica e questo mi fa piacere.”