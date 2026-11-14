Serie A2 Futsal, Futura meravigliosa: straordinario 4-2 al Cus Molise

Palpitante, ruggente ed appassionante. La Cadi Antincendi Futura del Presidente Nino Mallamaci vince e convince. Secondo successo consecutivo dopo quello di Taranto. Vittoria blasonata fermando il Cus Molise, imbattuta fino a quel momento e seconda in classifica. Il collettivo di Mister Sylvio Rocha inizia a far intravedere un potenziale da urlo, creando tantissimo, dispensando un gioco corale da sogno e mettendo in evidenza la maturità del quindicenne Honorio accanto ad un gruppo che lo segue a ruota, da Parisi a Scopelliti, da Dos Santos a Pizetta da Cambareri ad Honorio senior.

La cronaca

La Futura parte subito con grande aggressività, imponendo un pressing alto e cercando di mettere in difficoltà la costruzione avversaria. Kadu prova a sbloccare la gara dopo una rimessa laterale. Oliveira ci prova dalla distanza, ma senza fortuna. La Cadi conquista un calcio d’angolo: Honorio serve Kadu, che però spedisce alto. Jefferson tenta la conclusione, ma Pizetta devia in laterale. Il team di casa continua a spingere. Dos Santos trova lo spazio per calciare centralmente, ma il portiere ospite gli nega la gioia del gol.

Ancora il brasiliano protagonista poco dopo: vince un rimpallo, si invola verso la porta e sembra avere la possibilità di sbloccare il risultato, ma Oliveira compie un autentico miracolo con la mano di richiamo, mantenendo il punteggio sullo 0-0.

Palmeggiani ci prova con una bordata, ma Parisi risponde ancora una volta presente. Kadu impegna Oliveira, mentre Dos Santos salta l’uomo e prova a servirlo davanti alla Oliveira esce dalla propria area, Scopelliti recupera il pallone e il portiere molisano commette un fallo da ultimo uomo. Per il direttore di gara non ci sono dubbi: cartellino rosso e Cus Molise in inferiorità numerica.

La Cadi prova subito a sfruttare l’uomo in più. Serve allora una giocata di qualità per rompere l’equilibrio: Honorio recupera e riparte in contropiede, servendo Kadu che, al minuto 9:52, trova finalmente la rete dell’1-0.

CUS Molise trova il pareggio: al minuto 12:46 Annibale ruba palla a Honorio e si presenta con freddezza alla conclusione, firmando l’1-1. La risposta dei gialli blu non tarda ad arrivare. Cambareri sfiora il nuovo vantaggio, ma Posca riesce a salvare. È poi Kadu a prendersi la scena con una spettacolare conclusione al volo che si stampa sulla traversa, facendo tremare la porta molisana.

Il nuovo vantaggio locale è soltanto rimandato. Ci pensa Scopelliti a trovare la via della rete con una conclusione vincente che vale il 2-1. Un gol dal significato speciale per il giocatore della Futura, dedicato ai suoi figli Alessandro e al piccolo Alessandro, nato da pochi giorni. Nel secondo tempo partenza e triangolazione interessante per i locali, salva Annibale.

Parisi para facile su Annibali dalla distanza. Scopelliti duetta con Lorenzo Honorio e crea un azione gol con un bel tiro a giro. Il gol è nell’aria: il quindicenne Lorenzo Honorio, autore di una prestazione attenta e pregevole va al gol in mischia. Poco dopo, servito da Pizetta colpisce la traversa sfiorando la doppietta personale. Palmeggiani prova la risposta ma Parisi, di testa è attento. Davvero notevole il lavoro difensivo di Dos Santos a tutto campo. A metà secondo tempo il giovane Honorio colpisce anche un palo di testa.

De Simone riapre il match, poco dopo con una fiammata in ripartenza. Lo stesso De Simone rischia il pari sull’azione seguente al gol.

Poscha è super su Scopelliti. La sindrome dei legni colpisce anche Kadu che sfiora il gol in volata. L’incornata di Cambareri è ugualmente pericolosa. Pericolosissimo Pizetta su palla inattiva, risponde Annibale a 3.30 alla fine con un tocco di testa insidioso. Gli ospiti tentano il powerplay. Pizetta recupera e segna il gol che blinda il risultato da campo a campo. Una vittoria che regala morale, punti classifica, fiducia e la prima vittoria casalinga per lo straordinario pubblico del Palattinà.