Nessuna cancellazione delle fermate in Calabria per il nuovo Frecciarossa Sibari-Milano-Torino, che dalla fine di gennaio sostituirà il Frecciargento Sibari-Bolzano. Ad annunciarlo è il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, dopo il chiarimento ricevuto questa mattina dall’assessore regionale con delega ai Trasporti, Gianluca Gallo, e le precisazioni fornite da Trenitalia a un giornale. Corbelli annuncia “con grande soddisfazione, che non ci sarà, in Calabria, alcuna cancellazione e che tutte le fermate (tranne, fuori regione, quella di Firenze, per la quale si sta comunque lavorando per trovare una soluzione) del nuovo Frecciarossa Sibari-Milano-Torino (che sostituirà, da fine gennaio, il precedente Frecciargento Sibari-Bolzano), saranno confermate, come conferma lo locandina che pubblichiamo su fb, sul nostro popolare profilo, che con il post di ieri sera, su questa vicenda, ha fatto registrare, in poche ore, sino a questo momento, oltre 17mila visualizzazioni”!

Frecciarossa in Calabria, il chiarimento sulle fermate e il nodo Firenze

“E’ una notizia importante che sgombra il campo da tutte le false informazioni circolate in rete, su diversi siti web e sui social in questi giorni e che mi hanno portato ieri a chiedere l’intervento del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, con il quale ho scambiato dei messaggi ieri sera, anche lui non a conoscenza precisa della questione, della quale mi ha detto, se ne sta invece occupando l’assessore delegato Gallo che questa mattina mi ha chiamato e illustrato cortesemente la situazione. Per fortuna è stato solo un falso allarme che abbiamo subito chiarito. Invito pertanto tutti i media, siti web e social a prendere atto della reale situazione e non diffondere notizie non veritiere. Sono naturalmente assai contento di poter, sul nostro profilo, dare questa importante notizia e sostenere l’iniziativa della Regione per trovare adesso anche una soluzione per la fermata anche a Firenze, che, va chiarito, Trenitalia non ha al momento previsto semplicemente perché, trattandosi di un treno superveloce, nella tratta tra Roma e Milano non prevede la fermata di Firenze ma solo quella di Bologna centrale”, spiega Corbelli.

Confermata la fermata di Torano-Lattarico: un servizio per oltre 300mila abitanti

Particolare attenzione viene riservata alla conferma della fermata di Torano-Lattarico, considerata strategica da Corbelli per garantire l’accesso all’alta velocità ferroviaria a una vasta porzione del territorio cosentino: “Per il resto rimangono tutte le considerazioni fatte ieri con la mia nota sull’importanza di questo Frecciarossa Sibari-Milano-Torino per una vasta e importante area della Calabria (quella di tutta l’area urbana di Cosenza, della Presila, del Savuto, delle Serre, della Media Valle del Crati e dell’Esaro: oltre 60 comuni per più di 300mila abitanti!) che grazie proprio alla comoda fermata di Torano-Lattarico nella nuova, moderna e agevole stazione toranese (è a poche centinaia di metri dallo svincolo dell’A2 di Torano e a 10-12 minuti da Rende e Cosenza e a una manciata di minuti da decine di altri centri ) potranno continuare ad usufruire di questa grande opportunità e scongiurare così l’isolamento totale(e con esso lo spopolamento di tanti, soprattutto, piccoli, lontani centri) rispetto all’alta velocità, essendo questo Fracciarossa, che parte e ritorna a Sibari ogni giorno, l’unico treno veloce oggi operativo in questa vasta area della Calabria”.

La piattaforma di Settimo di Montalto e il collegamento con Bolzano

Il leader del Movimento Diritti Civili richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di realizzare la piattaforma ferroviaria di Settimo di Montalto e sulla possibilità di garantire la prosecuzione dei collegamenti verso Bolzano: “Ricordo che la fermata di Torano è in vigore da 6 anni e mezzo, dal 17 luglio 2020, che quella, richiesta da alcuni, di Castiglione non è purtroppo fattibile per evidenti motivi tecnici (come dimostra il caso, ad oggi, della mancata fermata a Firenze) e che l’obiettivo deve essere la realizzazione della piattaforma di Settimo di Montalto, che, come previsto nel progetto originario dell’istituzione del Frecciargento Sibari-Bolzano, è quella progettata e da utilizzare per tutta l’area urbana di Cosenza. Ringrazio naturalmente il presidente Occhiuto, l’assessore Gallo e Trenitalia per il chiarimento e soprattutto per l’importante servizio che grazie a questo nuovo Frecciarossa sarà reso ad una parte importante della Calabria, con l’auspicio che si possa trovare anche una soluzione sulla tratta Bologna – Bolzano, da collegare a questo nuovo treno veloce che arriva sino a Torino, per dare così la possibilità a tutti gli utenti interessati di poterne continuare ad usufruire così, come è stato sino ad oggi grazie al “vecchio” Frecciargento Sibari-Bolzano”, conclude Corbelli.