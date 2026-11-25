“La cancellazione della fermata di Torano-Lattarico dal percorso del nuovo Frecciarossa Sibari-Milano-Torino, destinato a sostituire il Frecciargento Sibari-Bolzano, rischia di privare un vasto territorio della Calabria di un importante collegamento con il Centro-Nord”. A sollevare il problema è Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, che denuncia la “sconcertante, assolutamente immotivata cancellazione della fermata di Torano Lattarico di questo treno veloce (che sostituisce il Frecciargento Sibari Bolzano)”. Corbelli sottolinea come “per questo treno, quella di Torano Lattarico sia l’unica fermata della vasta area urbana, della Valle dell’Savuto, della Presila, delle Serre cosentine, della Media Valle del Crati e della Valle dell’Esaro, che è operativa da 6 anni e mezzo, dal 17 luglio 2020, che interessa una sessantina di comuni con un utenza di oltre 300 mila persone, tante delle quali continuano ogni giorno a utilizzarla per raggiungere il Centro Nord e per il ritorno in Calabria. Per questo trovo del tutto inspiegabile e inaccettabile che si possa cancellare, senza alcun motivo, questa fermata di Torano. Per questo oggi ho contattato il presidente Occhiuto (che in passato, tra l’altro, mi ha detto, ha alcune volte usufruito lui stesso di questa fermata) di intervenire per cancellare questa grande ingiustizia e scongiurare cosi altre polemiche e proteste. Sono veramente sbalordito da questa decisione della Regione e di Trenitalia. Qualcuno di loro spieghi il perché di questa scelta assurda e incomprensibile che di fatto, non essendo purtroppo possibile istituire quella di Castiglione, per motivi tecnici, è l’unica che consente, a ad una vasta popolazione dell’estesa area urbana e decine di comuni delle zone limitrofe, di poter disporre almeno di questa unica fermata di un Frecciarossa. Eliminarla significa isolare completamente dall’alta velocità questa importante e vasta area della Calabria e favorire ulteriormente lo spopolamento, soprattutto, dei tanti piccoli centri”.

La mobilitazione del 2020 e il ruolo della Regione Calabria

Il leader del Movimento Diritti Civili ripercorre anche le tappe che portarono all’attivazione della fermata nel luglio del 2020, ricordando di essere stato, alla vigilia dell’estate di sei anni e mezzo fa, il “promotore di una iniziativa istituzionale e di una straordinaria mobilitazione di sindaci (una cinquantina le adesioni di primi cittadini, tra cui anche quelli di Cosenza, Rende, Castiglione, Castrolibero, Montalto, Castiglione, San Giovanni in Fiore…), dell’ex presidente della Provincia, Franco Iacucci, di alcuni politici, come gli ex parlamentari Enza Bruno Bossio (Pd) e Alessandro Melicchio (5 Stelle) l’ex consigliere regionale Giuseppe Aieta (che presentò l’11 giugno 2020 una Mozione in Consiglio regionale a sostegno di questa fermata di Torano) e Orlandino Greco, per l’istituzione della fermata del Frecciarossa a Torano-Lattarico. Una fermata resa poi possibile grazie all’impegno e al sostegno determinante dell’ex presidente della Regione, la compianta e indimenticabile Jole Santelli, e confermata in questi ultimi anni dal Governatore Roberto Occhiuto”, afferma Corbelli. Una mobilitazione istituzionale che, attraverso il coinvolgimento di amministratori locali ed esponenti politici, aveva consentito di dotare un ampio bacino territoriale di un collegamento ferroviario veloce.

La posizione strategica della stazione di Torano-Lattarico e il collegamento con Bolzano

Al centro delle osservazioni di Corbelli vi è anche la posizione strategica della stazione di Torano-Lattarico, facilmente raggiungibile dall’autostrada A2 e dai principali centri dell’area urbana cosentina, oltre alla necessità di mantenere il servizio in attesa della realizzazione della nuova stazione di Settimo di Montalto. Il leader del Movimento Diritti Civili chiede inoltre di individuare una soluzione che permetta ai viaggiatori calabresi di continuare a raggiungere Bolzano, anche attraverso una coincidenza ferroviaria a Bologna. “La fermata di Torano fu possibile perché, essendo la nuova, moderna e comoda stazione toranese (è a poche centinaia di metri dallo svincolo dell’A2 di Torano e a 10-12 minuti da Rende e Cosenza e a una manciata di minuti da decine di altri centri ) sulla traiettoria del treno veloce, dell’area urbana è l’unica fermata utilizzabile nel tratto Sibari-Paola. Per questo in attesa che si realizzi la nuova stazione di Settimo di Montalto (la cui fermata è prevista nel progetto originario dell’istituzione del Frecciargento Sibari Bolzano) bisogna assolutamente mantenere almeno la fermata di Torano. Cancellarla sarebbe una follia, una grande ingiustizia e un danno ingente per decine e decine di comuni e centinaia di migliaia di persone. Naturalmente auspico e chiedo che si trovi, utilizzando sempre questo nuovo Frecciarossa Sibari-Milano-Torino, una soluzione per mantenere anche, come è stato in questi ultimi 7 anni , la tratta sino a Bolzano, magari con una coincidenza perfetta al centrale snodo di Bologna”, conclude Corbelli.