Francia, proteste e scontri in tutto il Paese: almeno 219 fermati e 10 poliziotti feriti, violenze in numerose città

Almeno 219 persone fermate e 10 agenti di polizia rimasti lievemente feriti. È il bilancio delle proteste che hanno attraversato la Francia oggi, sabato 14 novembre, diffuso in serata dal ministero dell’Interno francese e riportato dal quotidiano Le Figaro. Una giornata di manifestazioni che ha visto verificarsi incidenti e scontri in numerose città del Paese, con episodi di violenza contro le forze dell’ordine, danneggiamenti agli arredi urbani e cassonetti dati alle fiamme. Nonostante le tensioni registrate in diversi centri, il ministero dell’Interno ha sottolineato che la situazione generale è rimasta sotto controllo, grazie agli interventi delle forze di sicurezza. Le autorità francesi hanno attribuito gli episodi di violenza a gruppi di attivisti radicali e di estrema sinistra che, secondo la ricostruzione ministeriale, avrebbero tentato di provocare disordini durante lo svolgimento dei cortei.

Francia, 219 fermati durante le manifestazioni: il bilancio del ministero dell’Interno

Il dato più significativo comunicato dalle autorità francesi riguarda il numero delle persone fermate nel corso della giornata. Secondo il rapporto diffuso in serata dal ministero dell’Interno, sono almeno 219 i fermati sull’intero territorio nazionale. Il dicastero ha inoltre comunicato che 10 agenti di polizia hanno riportato ferite lievi durante gli interventi effettuati per gestire le situazioni di tensione. Le manifestazioni hanno interessato numerose località francesi e, in diversi casi, sono state accompagnate da episodi di violenza e danneggiamenti. Il ministero ha tuttavia precisato che, nel complesso, le forze dell’ordine sono riuscite a mantenere il controllo della situazione. “La situazione sul territorio nazionale è rimasta generalmente sotto controllo, nonostante gli incidenti verificatisi in diverse città tra cui Marsiglia, Grenoble, Lione, Bordeaux, Poitiers, Montpellier, Tolosa, Tours, Saint-Étienne, Angers, Nancy, Lille e Rouen”, si legge nel rapporto di fine giornata del ministero.

Scontri e disordini da Marsiglia a Lione: le città coinvolte

Gli incidenti segnalati dalle autorità hanno interessato diverse aree della Francia, coinvolgendo città distribuite in varie regioni del Paese. Tra i centri nei quali sono stati registrati episodi di tensione figurano Marsiglia, Grenoble, Lione e Bordeaux, insieme a Poitiers, Montpellier, Tolosa e Tours. Il rapporto ministeriale cita inoltre Saint-Étienne, Angers, Nancy, Lille e Rouen. La distribuzione geografica degli incidenti conferma che le tensioni non si sono concentrate in un’unica località, ma hanno interessato diverse manifestazioni svoltesi sul territorio nazionale. Il rapporto diffuso dal ministero non specifica, nelle informazioni rese note, il numero di fermati e feriti per ciascuna città. Il bilancio di 219 persone fermate e 10 poliziotti lievemente feriti si riferisce quindi all’insieme delle operazioni effettuate in Francia durante la giornata.

Mortai contro la polizia, cassonetti incendiati e danneggiamenti

Tra gli episodi più gravi segnalati dal ministero dell’Interno figurano il lancio di mortai contro le forze dell’ordine e i danneggiamenti a strutture e arredi presenti lungo le strade interessate dalle manifestazioni. Nel rapporto di fine giornata, il ministero con sede a Beauvau ha precisato che “mortai sono stati lanciati contro le forze dell’ordine”, mentre “arredi stradali o commerciali sono stati danneggiati e cassonetti della spazzatura sono stati dati alle fiamme”. La ricostruzione delle autorità descrive dunque episodi di violenza che hanno richiesto l’intervento delle forze di sicurezza per impedire ulteriori disordini. I danneggiamenti e gli incendi segnalati si aggiungono agli scontri con la polizia, contribuendo al bilancio complessivo di una giornata caratterizzata da manifestazioni e tensioni in numerose città francesi.

Il ministero accusa gruppi radicali e di estrema sinistra

Particolarmente netta la posizione espressa dal ministero dell’Interno francese sull’origine degli incidenti verificatisi durante le proteste. Secondo il dicastero, le violenze sarebbero state provocate da gruppi organizzati che avrebbero cercato di sfruttare le manifestazioni per alimentare situazioni di tensione e scontro con le forze dell’ordine. Gli incidenti, sostiene il ministero, sarebbero stati “provocati, come previsto, da gruppi ad alto rischio composti da attivisti radicali e di estrema sinistra”, accusati di aver “tentato di incitare alla violenza durante le manifestazioni”. Si tratta della ricostruzione ufficiale fornita dalle autorità francesi, che attribuiscono a questi gruppi la responsabilità degli episodi di violenza registrati durante la giornata. Il ministero ha inoltre evidenziato la risposta delle forze di sicurezza, intervenute per contrastare le azioni considerate pericolose per l’ordine pubblico. “L’intervento delle forze dell’ordine è stato sistematico al fine di sventare queste azioni”, ha riferito il dicastero.

Lione, denunciato anche un violento attacco contro i giornalisti

Tra gli episodi richiamati nel rapporto ministeriale figura anche quanto accaduto a Lione, dove le autorità hanno denunciato un’aggressione ai danni di operatori dell’informazione. Il ministero dell’Interno ha infatti deplorato il “violento attacco contro i giornalisti a Lione”, inserendo l’episodio tra le situazioni più preoccupanti emerse durante le manifestazioni. Nelle informazioni diffuse non vengono forniti ulteriori particolari sulle circostanze dell’aggressione, sul numero dei giornalisti coinvolti o sulle eventuali conseguenze fisiche riportate. La segnalazione rappresenta comunque un ulteriore elemento del quadro di tensione descritto dalle autorità, accanto agli scontri con la polizia e ai danneggiamenti registrati in altre città.