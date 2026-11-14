Francia, nuovo sabato di protesta contro il caro vita: migliaia in piazza a Parigi e in altre città, mobilitati 70mila agenti

La Francia torna in piazza per il quinto fine settimana consecutivo, con migliaia di manifestanti mobilitati contro il caro vita e per chiedere salari più alti, maggiori investimenti nell’istruzione e più tutele per le giovani generazioni. Anche oggi, sabato 14 novembre 2026, diverse città francesi sono interessate da cortei e iniziative di protesta che vedono la partecipazione di studenti, sindacalisti, associazioni, attivisti per i diritti civili e rappresentanti dei gilet gialli. La mobilitazione, giunta al suo quinto appuntamento consecutivo, riunisce rivendicazioni economiche e sociali, ma anche una forte opposizione a un controverso disegno di legge sulla polizia, accusato dai suoi oppositori di rafforzare eccessivamente le garanzie per gli agenti che utilizzano le armi da fuoco. Il nuovo sabato di proteste si svolge in un clima di particolare attenzione da parte delle autorità francesi. Come già avvenuto negli ultimi tre fine settimana, sono circa 70.000 i poliziotti e i gendarmi mobilitati sull’intero territorio nazionale per garantire la sicurezza durante le manifestazioni.

Proteste in Francia, migliaia di manifestanti in piazza contro il caro vita

Al centro della nuova giornata di mobilitazione ci sono le difficoltà economiche e sociali denunciate dai partecipanti ai cortei. Le manifestazioni chiedono innanzitutto un aumento dei salari e interventi capaci di rispondere alle conseguenze del caro vita, una delle principali ragioni che hanno alimentato la protesta nelle ultime settimane. Accanto alle rivendicazioni economiche trovano spazio le richieste relative al sistema educativo. Studenti e organizzazioni coinvolte nella mobilitazione chiedono maggiori risorse per l’istruzione e una particolare attenzione alla protezione dei bambini e degli adolescenti. La partecipazione di realtà associative, sindacali e studentesche conferisce alle manifestazioni un carattere trasversale, nel quale convergono istanze differenti accomunate dalla richiesta di maggiori garanzie sociali e di interventi a sostegno della popolazione. Le iniziative di sabato 14 novembre rappresentano il cosiddetto atto V della mobilitazione, confermando la prosecuzione di un movimento di protesta che continua a coinvolgere diverse aree del Paese.

Parigi, corteo da place de la République con studenti, sindacati e gilet gialli

Uno degli appuntamenti principali della giornata si svolge a Parigi, dove associazioni, organizzazioni sindacali e gruppi studenteschi hanno promosso un corteo unitario al quale si sono aggiunti anche i gilet gialli. La manifestazione nella capitale francese è partita da place de la République all’inizio del pomeriggio. I partecipanti si sono radunati nella piazza, sventolando bandiere francesi, prima di dare avvio al corteo. Nella capitale è stata organizzata un’unica manifestazione, mentre altre iniziative si sono svolte contemporaneamente in diverse città francesi. La presenza dei gilet gialli accanto a studenti e sindacalisti testimonia la convergenza di differenti componenti della protesta, che in questa nuova giornata di mobilitazione condividono le richieste relative al potere d’acquisto, ai salari e alle politiche sociali.

Francia, polemiche sul disegno di legge che riguarda l’uso delle armi da parte della polizia

Oltre alle richieste economiche e sociali, uno dei temi più controversi della mobilitazione riguarda un nuovo disegno di legge sulle garanzie riconosciute agli agenti di polizia nell’utilizzo delle armi da fuoco. Il provvedimento, secondo quanto contestato dagli oppositori, potrebbe rafforzare le tutele per gli appartenenti alle forze dell’ordine che fanno ricorso alle armi durante il servizio. Si tratta di una definizione utilizzata dai contestatori per esprimere la propria contrarietà al provvedimento, diventato uno dei principali argomenti delle proteste insieme alle richieste di miglioramento delle condizioni economiche e sociali. La contestazione della proposta legislativa contribuisce così ad ampliare le ragioni della mobilitazione, affiancando alle rivendicazioni su salari e istruzione anche le preoccupazioni espresse dagli attivisti per i diritti civili.

Sicurezza in Francia, mobilitati circa 70mila poliziotti e gendarmi

La nuova giornata di manifestazioni è accompagnata da un imponente dispositivo di sicurezza. Per il quarto sabato consecutivo, sono circa 70.000 gli appartenenti alle forze dell’ordine mobilitati in Francia, tra poliziotti e gendarmi. Il dispiegamento riguarda l’intero territorio nazionale e accompagna lo svolgimento delle iniziative previste nelle diverse città, compreso il corteo organizzato a Parigi. La consistenza delle forze mobilitate evidenzia l’attenzione delle autorità nei confronti di una protesta che prosegue ormai da cinque fine settimana e che continua a riunire organizzazioni e movimenti differenti.