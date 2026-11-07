Enna-Reggina, ora c’è anche l’ufficialità all’anticipazione di StrettoWeb: si gioca a porte chiuse

Enna-Reggina si gioca a porte chiuse. Su StrettoWeb lo avevamo anticipato ieri, dopo le opportune verifiche, precisando che si era in attesa solo della comunicazione ufficiale, che sarebbe arrivata tra ieri sera e questa mattina. Puntuale, eccola. “AS Reggina 1914 comunica che a seguito di ordinanza Sindacale del Comune di Troina, notificata dalle Autorità competenti, la gara Enna-Reggina, in programma domenica 8 novembre alle ore 14:30 e valevole per l’undicesima giornata del girone I di Serie D, si disputerà a porte chiuse”.

La decisione arriva al termine di una settimana di totale caos in casa siciliana, divisa tra passaggio di proprietà, minacce della squadra di non scendere in campo e incognita campo da gioco. L’Enna infatti, finora, non potendo disporre dell’impianto di casa – il Generale Gaeta, indisponibile – ha disputato le proprie sfide interne a Niscemi, che però domani sarà occupato per la sfida dei padroni di casa contro l’ACR Messina, in Eccellenza. Dunque, la soluzione di fortuna: Silvio Proto di Troina, impianto “trovato” solo qualche giorno fa. Ma senza tifosi. Per gli amaranto è la seconda gara in trasferta a porte chiuse, dopo quella di Capaci contro il Trapani. Un danno non indifferente soprattutto per la società amaranto, che riesce a portare sempre un gran seguito di supporters.