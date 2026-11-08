Enna-Reggina, Marchionni: “abbiamo fatto ciò che serviva, quando si gioca così…”

“Oggi la squadra è scesa subito in campo, ha fatto ciò che doveva, non ha subito, ha creato, il primo tempo poteva segnare anche di più. Quando si gioca così, si può determinare. La doppietta di Magrassi dimostra che quando il gol non si cerca con ossessione, arriva. Oggi aveva la mente libera. Franchini? Aspettava solo la migliore forma fisica, ha fatto un’ottima partita come tutti. Quando si allena in una grande squadra si fanno scelte diverse, di settimana in settimana, in base a cosa vedo. Franchini si era allenato bene, facendosi trovare pronto, così come chi è subentrato dalla panchina. Ora ci godiamo la vittoria, i ragazzi hanno un giorno di stacco, e poi da martedì si penserà al Sambiase”. Così il tecnico amaranto Marco Marchionni a Radio Febea al termine di Enna-Reggina, terminata sullo 0-3.

Ai microfoni di Rocco Musolino anche Magrassi, autore della doppietta: “forse serviva uno stimolo in più dopo domenica. Io sono il primo ad analizzare e analizzarmi. Dopo il match ero contento per la squadra, perché fino a quando si vince va sempre bene, ma io ho bisogno di far gol e un po’ si è fatta sentire, anche se sono abituato a tapparmi le orecchie. In queste partite, come quella di oggi, noi abbiamo molto da perdere e le altre poco, quindi è importante partire subito forte. Dediche dei gol? A mia moglie e ai miei figli”.