Enna-Reggina, le formazioni ufficiali: novità a centrocampo per Marchionni

Domenica 8 novembre, stadio “Silvio Proto” di Troina. Enna contro Reggina, 11ª giornata del girone I di Serie D. Praticamente un testa coda: gialloverdi ultimi, amaranto primi. Tre punti totali per i padroni di casa, grazie soprattutto ai due pareggi nelle ultime due. Ventitré punti per gli ospiti, che hanno anche il miglior attacco, la miglior difesa e hanno perso solo una volta.

Come sempre, StrettoWeb è in diretta per il consueto live testuale e in tempo reale della partita, a partire dalle formazioni ufficiali e passando per la cronaca della partita. Al termine, pagelle, dichiarazioni post gara e tutti i risultati.