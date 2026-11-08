Enna-Reggina 0-3, le pagelle di StrettoWeb: Magrassi, che risposta! Baggi e Franchini super

La Reggina vince ancora: 0-3 in casa dell’Enna grazie alla doppietta di Magrassi e alla rete di Rossetti nel finale. Grande primo tempo, sempre miglior attacco e miglior difesa, primo posto consolidato insieme al Sambiase. Al termine della sfida, le pagelle di StrettoWeb. Migliori in campo Magrassi, Baggi e Franchini.

Lagonigro 6.5 – Spettatore nel primo tempo, chiamato in causa solo per pochi minuti ad inizio ripresa, e risponde presente. Torna tra i pali dopo il turno di riposo di domenica scorsa.

Fazio 7 – Torna anche lui titolare dopo l’infortunio e si rivede anche il Fazio di inizio stagione. Staziona altissimo, sulla linea di centrocampo, mantenendo una linea alta che nel primo tempo stordisce l’Enna.

Baldan 6.5 – Gara attenta e senza sbavature. Con l’assenza di Lancini, si piazza lui in mezzo e guida con autorità.

Girasole 7 – Altra grande prestazione per il giovane difensore, ancora con la fascia di capitano al braccio. Gioca altissimo e prova sempre l’anticipo. Personalità da vendere, nonostante l’età.

Baggi 7.5 – Che partita! Sta rincorrendo ancora i magazzinieri, mister Marchionni nello spogliatoio, l’addetto stampa e pure i medici. Devastante sulla fascia: rincorre tutti, rincula in difesa, subito pronto a proporsi davanti nell’asse perfetto con Franchini.

Franchini 7.5 – Tra i migliori in campo. L’esordio dal primo minuto in campionato è ottimo: grande intensità nel primo tempo, assist nel gol dello 0-2, buono stato di forma anche nella ripresa, quando dialoga con facilità con Baggi.

Acquadro 7 – Se i difensori giocano sulla linea dei centrocampisti, lui è spesso sulla trequarti. La Reggina gioca a tedesca per mezz’ora e lui – senza pressione – fa un po’ quello che vuole.

Rotulo 7 – Fa partire l’azione dello 0-2 con una bella verticalizzazione per Franchini. In quel primo tempo dominante è sempre nel vivo del gioco, spaziando tra le linee.

Toscano 7 – Solita prestazione da Toscano: motorino perpetuo sulla fascia, sfiora più volte il gol.

Guida 6.5 – Se domenica era stato lui a segnare una doppietta e Magrassi a fallire qualche occasione, ora i ruoli si invertono. Il gigante ne fa due, lui fallisce due occasioni. Ma va bene lo stesso. Partecipa allo show del primo tempo con la sua grande dinamicità e agilità.

Magrassi 8 – La risposta ai palati fini. Primi due palloni toccati, doppietta, la prima in amaranto. Due gol da attaccante vero: prima stoppa e conclude di prima, poi si fa trovare al posto giusto e segna con un facile tap-in.

dal 71′ Abonckelet 6.5 – Mette benzina in mezzo dopo una prima parte di ripresa in cui la Reggina si abbassa.

dal 71′ Rossetti 7 – Finalmente Rossetti. Dopo qualche settimana così così, sia dall’inizio che a gara in corso, entra molto bene, offre a Guida l’assist per un gol che l’attaccante sciupa e poi segna lo 0-3 su corner. E’ la seconda rete stagionale.

dal 79′ Alma s.v.

dall’84’ Runza s.v.

dall’84’ Bruno s.v.

Marchionni 7 – Miglior approccio esterno della stagione, anche miglior di quello di Lamezia. Dopo tre minuti, due occasioni e un gol. Per mezz’ora, una sola squadra in campo. Alta intensità, organizzazione e immediata verticalità sul recupero palla. Tiene bene il ritorno dell’Enna nei primi dieci minuti della ripresa, poi riprende metri e chiude la gara.