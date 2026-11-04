Elezioni Midterm, Ronzulli punge: “ma il sistema politico americano non era in declino e ostaggio dei poteri forti?”

“I risultati delle elezioni americane rappresentano una significativa lezione di democrazia e una smentita inequivocabile per quanti avevano già decretato il declino, se non addirittura il tramonto, del sistema politico statunitense. Gli Stati Uniti dimostrano ancora una volta di non essere ostaggio di presunti poteri forti, dei miliardari delle big tech o dell’oscuro deep state. La sovranità popolare conserva intatta la propria forza: sono i cittadini, attraverso il voto, a determinare gli equilibri politici e a giudicare l’operato di chi governa. La rappresentazione di un’America piegata agli interessi di pochi speculatori, privata della propria autonomia democratica, si rivela dunque per quello che è: una narrazione infondata, smentita dai fatti“. È quanto dichiarato, in una nota, dal senatore di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, commentando i risultati delle elezioni Midterm USA.

“Il voto di Midterm consegna, tuttavia, anche un messaggio politico molto chiaro – sottolinea -: una significativa bocciatura della linea impressa da Donald Trump negli ultimi mesi. Il malessere per alcune scelte del Presidente attraversa lo stesso campo repubblicano. Occorre, pero’, tenere ben distinti due piani: alla luce del voto analizzare e finanche criticare le scelte di Trump è legittimo, mettere in discussione il ruolo degli Stati Uniti come riferimento fondamentale dell’Occidente no. Gli Stati Uniti sono e resteranno – rimarca Ronzulli – un alleato strategico e irrinunciabile dell’Italia, indipendentemente da chi siede alla Casa Bianca. Il loro sistema democratico ha dimostrato, ancora una volta, di possedere anticorpi, solidità e capacità di rinnovamento. Ed è proprio questa la lezione più importante che arriva dal voto americano“, conclude la senatrice ‘azzurra’.