“Si è conclusa con grande partecipazione ed entusiasmo la due giorni di mobilitazione e ascolto in piazza a Locri organizzata da Futuro Nazionale nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 novembre. Per i militanti del Comitato 2331 di Locri si è trattato di un appuntamento dal forte valore simbolico e politico. È stato bello e un vero onore poter issare la bandiera di Futuro Nazionale a nome del partito, un gesto per il quale esprimiamo profonda gratitudine”, dichiara il Comitato, rivolgendo un ringraziamento speciale anche agli altri comitati dei comuni limitrofi, che hanno voluto essere presenti e vicini all’iniziativa, dimostrando compattezza e spirito di comunità. Un percorso appena iniziato che proseguirà senza sosta sul territorio: “Torneremo presto in piazza, perché il nostro vero lavoro è stare per strada tra la gente, ascoltare i problemi reali e creare legami autentici dal basso”, prosegue la nota.

“Protagonista assoluto della due giorni e punto di riferimento per militanti e cittadini è stato il neoeletto coordinatore provinciale Domenico Giannetta, che ha guidato il confronto in piazza con autorevolezza, empatia e grande capacità di coinvolgimento, dialogando senza sosta con famiglie, lavoratori e tanti giovani avvicinatisi al gazebo. Giannetta ha posto l’accento sulle emergenze più sentite dal territorio: dal caro carburanti al decreto sicurezza, ribadendo con fermezza la posizione del movimento per «zero armi all’Ucraina». Temi cruciali affrontati proprio mentre nel Paese riprendono gli scioperi contro il carovita, a fronte del silenzio quasi imbarazzante degli altri partiti”.

Il Comitato 2331 sottolinea con orgoglio il ruolo decisivo e la leadership di Giannetta: “La sua figura rappresenta per tutti noi una presenza forte, trascinante e rassicurante. Sta facendo ordine nella provincia, strutturando e radicando il partito con serietà, visione e metodo, riuscendo a trasmettere entusiasmo a ogni generazione: nutriamo una fiducia totale in lui, perché ci sentiamo ascoltati, valorizzati e guidati con la dedizione e la solidità di un padre di famiglia”.

A rafforzare ulteriormente l’iniziativa, in piena sintonia politica e umana con Giannetta, è stata la presenza del coordinatore regionale Domenico Furgiuele, che insieme al coordinatore provinciale ha animato il dibattito tra la gente: “Furgiuele porta con sé una carica straordinaria e l’entusiasmo genuino di un ragazzo. È uno stakanovista della politica, sempre presente sul territorio, estremamente umile e disponibile al dialogo con chiunque si fermi a confrontarsi con lui”. Nel corso degli interventi al gazebo, Furgiuele ha richiamato le principali battaglie portate avanti in Parlamento, soffermandosi con forza sul “contrasto al carovita e al caro carburanti, sulla sicurezza, sulla difesa della sovranità nazionale e sullo stop all’invio di armi in Ucraina”.

L’esperienza vissuta a contatto diretto con i cittadini offre al Comitato anche lo spunto per una riflessione più ampia sul senso dell’impegno pubblico: “Vivere questa dimensione profondamente umana è qualcosa di estremamente gratificante e vero, perché ti fa toccare con mano che la politica è la gente. È un bagno di realtà e di umiltà che tutti i politici di tutti i partiti dovrebbero fare spesso, per non perdere mai il contatto con i cittadini: un po’ come accadeva nell’antica Roma durante i trionfi — da Giulio Cesare ai grandi condottieri — quando uno schiavo sul carro ripeteva alle spalle del trionfatore: “Respice post te! Hominem te memento!”, ovvero “Guarda dietro di te! Ricordati che sei un uomo!””.

Un ringraziamento sentito viene rivolto alle Forze dell’Ordine — Polizia di Stato, Carabinieri e Digos — che hanno affiancato gli organizzatori durante entrambe le giornate, garantendo con professionalità che la manifestazione si svolgesse in modo sereno e ordinato per tutti. “Il Comitato 2331 di Locri è profondamente orgoglioso del territorio che rappresenta: la “capitale” della Locride, una terra che viene da una radicata tradizione di destra, dove in passato si è svolto un grande lavoro da parte del Fronte della Gioventù. Locri è una città di destra, e questa identità si sente ancora forte”, conclude il Comitato, rinnovando l’appuntamento per le prossime iniziative sulle piazze e invitando tutti i cittadini interessati a mettersi in contatto con il movimento attraverso i canali ufficiali di Futuro Nazionale.