Nuovo incarico nazionale per Domenico Giannetta, consigliere regionale della Calabria e coordinatore provinciale di Futuro Nazionale per Reggio Calabria. Il presidente del movimento, Roberto Vannacci, lo ha nominato membro dell’Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale nell’ambito della fase costituente del partito. La designazione arriva in un momento dedicato alla definizione dell’organizzazione politica e al rafforzamento della presenza del movimento sui territori, con particolare attenzione alla costruzione di una rete di amministratori, militanti e sostenitori. Per Giannetta si tratta di un incarico che affianca quello già ricoperto a livello provinciale e che lo vedrà coinvolto nelle attività nazionali del progetto politico guidato da Vannacci. “Stiamo costruendo un progetto politico fondato su identità, valori e partecipazione – dichiara Giannetta – organizzando il consenso in prospettiva nazionale”. La nomina viene annunciata a nove mesi dalla nascita di Futuro Nazionale.

Giannetta nell’Assemblea Nazionale: “Un progetto fondato su valori, principi e coerenza”

Il consigliere regionale accoglie la decisione di Roberto Vannacci sottolineando il significato politico e personale del nuovo incarico. “Accolgo questa nomina con grande orgoglio e senso di responsabilità. Futuro Nazionale sta costruendo un progetto politico riconoscibile, fondato su valori, principi e coerenza. Il generale Vannacci sta dando forza a questa identità, raccogliendo entusiasmo e partecipazione da parte di quanti cercano nella destra un riferimento chiaro e una prospettiva di appartenenza”.

Parallelamente al nuovo incarico nazionale, Giannetta continuerà a seguire l’attività del movimento nella provincia di Reggio Calabria. “Stiamo incontrando entusiasmo in tutte le piazze della provincia. L’11% ottenuto alle elezioni suppletive per la Camera ha rappresentato un risultato straordinario, che ha fatto parlare l’Italia. Oggi quel consenso si sta consolidando in organizzazione, partecipazione e presenza territoriale, grazie al lavoro del coordinamento provinciale in sinergia con il coordinatore regionale Domenico Furgiuele”.

La partecipazione all’Assemblea Nazionale rappresenterà per Giannetta un’ulteriore occasione di contribuire alla definizione del percorso politico e organizzativo di Futuro Nazionale. “L’obiettivo è costruire una comunità politica solida, capace di crescere e contribuire alla fase costituente di Futuro Nazionale. Il nuovo incarico mi appassiona, lo condurrò con rispetto e senso di responsabilità, consapevole del valore di questa sfida e dell’impegno che richiede”.