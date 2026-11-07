Domotek Volley, al PalaCalafiore arriva Gioia del Colle: gli amaranto cercano un’altra grande vittoria davanti ai tifosi. La presentazione della sfida

La Domotek Volley Reggio Calabria torna al PalaCalafiore con l’obiettivo di regalare un’altra grande prestazione ai propri tifosi e ritrovare il successo nel campionato di Serie A2 Credem Banca. Dopo lo spettacolare esordio casalingo contro la Consoli Sferc Volley Brescia, culminato in una rimonta dallo 0-2 al 3-2 contro la formazione vincitrice della Supercoppa Del Monte, gli amaranto si preparano ad affrontare la JV Gioia del Colle nella seconda partita interna della stagione. Una sfida particolarmente attesa, non soltanto per l’importanza dei punti in palio, ma anche per la rivalità sportiva e il rapporto di reciproco rispetto che negli ultimi anni hanno caratterizzato gli incontri tra le due società. La formazione guidata da coach Antonio Polimeni vuole inoltre migliorare gli straordinari numeri di pubblico registrati nella prima uscita al PalaCalafiore, puntando ancora una volta sul sostegno dei tifosi reggini per affrontare un avversario che dispone di giocatori di esperienza e qualità.

Domotek Reggio Calabria, voglia di riscatto dopo la trasferta di Grottazzolina

Il ritorno davanti al pubblico di casa arriva dopo la trasferta sul campo di Grottazzolina, formazione abituata ai palcoscenici della Superlega, contro la quale la Domotek non è riuscita a conquistare punti. Nonostante il risultato negativo, la prestazione degli amaranto ha comunque offerto indicazioni incoraggianti sul percorso di crescita di una squadra che sta progressivamente costruendo la propria identità nella seconda categoria nazionale. La formazione di Polimeni continua a distinguersi per coraggio, determinazione e capacità di reagire alle difficoltà, caratteristiche che hanno accompagnato il progetto societario fin dalla sua nascita e che hanno contribuito a una rapida scalata attraverso le categorie. La condizione di matricola rappresenta una sfida impegnativa, ma anche uno stimolo per un gruppo intenzionato a sorprendere e a confrontarsi senza timori con avversarie più esperte. In questo processo si stanno inserendo positivamente i nuovi arrivati, da Bragatto a Sen, da Boiko a Iervolino, senza dimenticare il giovane Asteriti, mentre i giocatori più esperti continuano a rappresentare punti di riferimento importanti all’interno dello spogliatoio. L’obiettivo è trovare continuità di rendimento e confermare quanto di positivo mostrato nella vittoria casalinga contro Brescia.

Domotek-Gioia del Colle, una sfida speciale tra due società protagoniste negli ultimi anni

Il confronto con la JV Gioia del Colle porta con sé anche il ricordo delle numerose sfide disputate tra le due formazioni nelle passate stagioni. Incontri caratterizzati da grande intensità agonistica, equilibrio e momenti di pallavolo di alto livello, accompagnati da un rapporto di fair play e rispetto reciproco tra le società e le rispettive tifoserie. Un legame sportivo che si rinnova in questa stagione di Serie A2 Credem Banca e che rende ancora più interessante l’appuntamento del PalaCalafiore. La formazione pugliese, presieduta da Gianni D’Elia, arriva a Reggio Calabria dopo un avvio di campionato che ha visto alternarsi risultati differenti. All’esordio è arrivata una sconfitta per 3-1 sul campo di Fano, seguita da un altro 3-1 subito in casa contro l’Abba Pineto. Successivamente, i biancorossi hanno conquistato tre punti importanti contro Belluno, ottenendo il primo successo stagionale. In classifica la JV Gioia del Colle si trova a un punto di distanza dalla Domotek, che ha ottenuto la vittoria contro Brescia e conquistato un punto nella trasferta d’esordio sul campo di Pineto. Un confronto che si annuncia dunque interessante anche per gli equilibri della graduatoria, con entrambe le squadre intenzionate a consolidare il proprio percorso in campionato.

Gioia del Colle, da Giulio Sabbi a Matteo Pedron: tutti i protagonisti della formazione pugliese

La JV Gioia del Colle affronta la stagione 2026/2027 con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nel panorama della pallavolo nazionale, dopo il ritorno in Serie A2 Credem Banca. La squadra è guidata dall’allenatore Francesco Denora Caporusso, affiancato da Francesco Racaniello, che ricopre il doppio ruolo di vice allenatore e team manager. Il roster pugliese presenta un mix di esperienza e gioventù, con giocatori capaci di garantire qualità nei diversi fondamentali. In cabina di regia figurano Matteo Pedron e Giuseppe Longo, mentre nel ruolo di opposto sono presenti Giulio Sabbi e Stefano Ferri. Sabbi, in particolare, rappresenta uno degli elementi di maggiore esperienza della formazione, già protagonista nella passata stagione. Il reparto degli schiacciatori comprende Felice Sette, Vladimir Garkov, Riccardo Capelli e Marco Marrone, mentre al centro sono disponibili Cristian Frumuselu, Sandi Persoglia, Boris Nachev e Gianluca Fahr. Completano l’organico i liberi Mattia Raffa e Salvatore Cannilla. Una squadra ben assortita, capace di esprimere una pallavolo competitiva e che la Domotek dovrà affrontare con particolare attenzione, evitando di sottovalutare un’avversaria che ha già dimostrato di possedere qualità importanti.

Serie A2, un campionato equilibrato: Grottazzolina parte favorita, ma le altre sono vicine

La sfida del PalaCalafiore si inserisce in un campionato di Serie A2 Credem Banca che si preannuncia particolarmente competitivo ed equilibrato. Le prime giornate hanno già evidenziato le difficoltà di una categoria nella quale ogni partita richiede grande attenzione e continuità, senza la possibilità di considerare alcun avversario facilmente superabile. Nel quadro delineato alla vigilia dell’incontro, Grottazzolina viene indicata come la formazione che sembra avere qualcosa in più rispetto alle altre, anche in virtù della propria esperienza maturata in Superlega. Alle sue spalle, invece, il livello delle restanti tredici squadre appare piuttosto omogeneo, con differenze contenute che possono rendere ogni confronto aperto a risultati differenti. Per la Domotek, alla prima esperienza in questa categoria dopo una serie di stagioni ricche di successi, sarà fondamentale continuare a crescere sul piano tecnico e mentale, sfruttando l’entusiasmo e la determinazione che hanno caratterizzato il percorso amaranto. Il confronto con Gioia del Colle rappresenterà quindi un’altra occasione per misurare i progressi del gruppo e verificare la capacità della squadra di affrontare avversarie costruite per competere a livello nazionale.

Domotek-Gioia del Colle, diretta su DAZN e arbitri dell’incontro

Grande attesa anche per il ritorno della Domotek davanti al pubblico del PalaCalafiore, dove la società spera di ritrovare l’entusiasmo che ha accompagnato l’esordio casalingo contro Brescia. La spettacolare rimonta sui campioni della Supercoppa Del Monte è ancora un ricordo vivo tra i sostenitori amaranto, che potranno nuovamente sostenere la squadra di Antonio Polimeni in una partita dal significato particolare. L’obiettivo è migliorare ulteriormente la partecipazione sugli spalti e confermare il forte legame tra la formazione reggina e il proprio pubblico, uno degli elementi che hanno caratterizzato la crescita del progetto Domotek negli ultimi anni. L’incontro contro la JV Gioia del Colle sarà trasmesso in diretta sul canale nazionale di DAZN, con la telecronaca affidata a Giovanni Mafrici. A dirigere la partita saranno gli arbitri Stefano Nava, della Lombardia, e Andrea De Nard, di Belluno. Per gli amaranto sarà un’altra opportunità di mettere in mostra il proprio valore nella seconda categoria nazionale, cercando una nuova vittoria casalinga e una prestazione capace di coinvolgere ancora una volta il pubblico reggino.