Dopo la sconfitta della Domotek Volley sul campo della Rinascita Lagonegro, il tecnico Antonio Polimeni analizza la prova dei suoi con sincerità e senza alibi: “mai entrati in partita, troppi errori, soprattutto nei fondamentali di squadra che avrebbero potuto mascherare la “non prestazione”. L’assenza di Saitta, del palleggiatore titolare, ha pesato tanto, come d’altronde avrebbe pesato a qualsiasi squadra dalla Superlega in giù. Appunto per questo avremmo dovuto ma anche voluto dare di più. I ragazzi solo amareggiati ma vengono da cinque prestazioni straordinarie, capitano ad ogni livello questi passaggi a vuoto”.

L’analisi del mister parte dai parziali: “sicuramente non siamo mai entrati in partita in tre set, non siamo stati mai avanti. Dovevamo avere una tranquillità maggiore in tutti i fondamentali. Sapevamo che loro in casa si esprimevano al meglio e soprattutto nei fondamentali del break e noi siamo stati poco aggressivi in determinate situazioni: abbiamo subito in ricezione, avevamo quasi sempre la palla dietro, sinonimo di scarsa aggressività. Di conseguenza abbiamo staccato la palla più del dovuto con battitori come quelli di Lagonegro che sono abili anche a sbagliare poco. Di conseguenza li abbiamo agevolati non solo a muro ma anche in una ricostruzione troppo facilitata. Non potevamo regalare frangenti del genere”.

Nel terzo set il tecnico ha provato a cambiare volto alla squadra con l’ingresso di Laganà e Lazzaretto

Nel terzo set il tecnico ha provato a cambiare volto alla squadra con l’ingresso di Laganà e Lazzaretto, memore delle ottime prestazioni in A3 con Lagonegro: “non sono cambiate le cose, ma l’ingresso è dettato da chi era in campo e oggi non ha potuto dare il massimo a livello prestativo. Il posto in campo te lo guadagni durante la settimana ma bisogna anche farsi trovare pronti partita in corso. Era giusto che subentrassero elementi che non solo hanno fatto la storia di questa società, ma che stanno fattivamente contribuendo in maniera totale a rendere grande il percorso che stiamo continuando a fare in questa A2 difficilissima. La sconfitta non fermerà il nostro percorso, non sarà di certo questa partita a offuscare ciò che di grande stanno facendo questi ragazzi. Adesso cerchiamo di recuperare nel brevissimo gli infortunati e a lavorare con il nostro solito entusiasmo per continuare a migliorarci e raggiungere il nostro obiettivo stagionale. Si impara molto più dalle sconfitte che dalle vittorie e approfitteremo per imparare ancora una volta qualcosa di importante”.

La sintesi della partita è tutta nei numeri del primo set, chiuso 25-21 con 12 errori della Domotek contro i tre degli avversari: “quando le cose non vanno, i fondamentali squadra devono essere quell’ancora che ti permette di rimanere aggrappato alla contesa. Oggi invece siamo mancati in quello che doveva accenderci, che doveva permetterci di rimanere in vita. Può mancare la giornata in attacco, può mancare la giornata in battuta, ma i fondamentali di squadra non possono mai mancare. Siamo stati fallosi anche in quello e lo abbiamo pagato. Bisogna saper giocare male: oggi non abbiamo saputo giocare male. Questa è la mia sintesi della partita”.