Prosegue la mobilitazione contro la discarica di Pianopoli dopo il grave incendio che lo scorso 8 ottobre ha interessato l’impianto. A Maida si è svolta l’annunciata assemblea pubblica promossa dal Comitato “No Discarica Pianopoli” insieme al Forum Ambientalista, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulle possibili conseguenze ambientali e sanitarie del rogo e chiedere risposte alle istituzioni competenti. L’iniziativa arriva dopo l’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme e rappresenta un ulteriore passaggio della mobilitazione portata avanti dai cittadini e dalle associazioni ambientaliste del territorio.

Richiesta di accesso ai dati Arpacal e mozione ai sindaci del comprensorio

Durante l’assemblea è stata presentata una mozione destinata ai sindaci del territorio, insieme a una richiesta di accesso ai dati inoltrata all’Arpacal per ottenere informazioni sulle conseguenze dell’incendio. “La mobilitazione – hanno dichiarato gli organizzatori – prosegue e dopo l’esposto è stata consegnata una mozione ai sindaci del comprensorio durante l’assemblea pubblica a Maida. Presentata anche una richiesta d’accesso ai dati inoltrata all’Arpacal in merito al grave incendio che ha colpito l’impianto lo scorso 8 ottobre.

All’assemblea presenti cittadini e amministratori di Maida, Marcellinara e Serrastretta

All’incontro hanno partecipato cittadini, rappresentanti delle realtà ambientaliste e amministratori comunali di Maida, Marcellinara e Serrastretta. Ai rappresentanti delle tre amministrazioni è stata consegnata la mozione che gli organizzatori chiedono di portare all’attenzione dei rispettivi Consigli comunali. L’obiettivo è coinvolgere le istituzioni locali in una posizione condivisa sulla situazione dell’impianto di Pianopoli, ampliando il confronto alle comunità del comprensorio. Nel corso dell’assemblea è emersa “la necessità di fermare un impianto privato in cui vengono sversati rifiuti provenienti da tutta Italia, sacrificando un intero ecosistema e la salute delle comunità sull’altare del profitto”.

Preoccupazione per la salute dei cittadini e richiesta di verifiche

Un altro tema affrontato durante l’assemblea riguarda le possibili conseguenze sanitarie delle attività della discarica di Pianopoli e la necessità di disporre di informazioni e dati utili a valutare la situazione del territorio. Dagli interventi è emersa “con drammatica chiarezza l’urgenza di fare luce sulle ricadute sanitarie di questo modello. Se in Calabria – hanno aggiunto – la cronica assenza di un registro epidemiologico dei tumori impedisce di avere una mappatura ufficiale di ciò che accade attorno alle discariche, resta però l’evidenza reale e quotidiana vissuta sulla pelle degli abitanti: un aumento allarmante di patologie tumorali, casi di infertilità e gravi problemi di salute. Di fronte a questo scenario, la rivendicazione dell’assemblea è netta e non negoziabile: l’immediata chiusura e la bonifica del sito di Pianopoli”.