“Una doppia iniziativa per fare piena luce sul grave incendio dello scorso 8 ottobre e per ribadire con fermezza l’opposizione alla riapertura dell’impianto di località Gallù-Carratello, nel Comune di Pianopoli”. È questa la linea d’azione messa in campo dal “Comitato no discarica Pianopoli” e dall’associazione nazionale Forum ambientalista, che hanno scelto di unire le forze sul piano giudiziario e su quello della mobilitazione civica. Sul fronte legale ieri Forum Ambientalista ha depositato un esposto formale presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme tramite l’avvocato Santino Piccoli del Foro lametino.

“L’atto – dicono i promotori – nasce raccogliendo le forti preoccupazioni espresse dal Comitato e dai cittadini di un intero comprensorio che abbraccia anche i comuni di Serrastretta, Lamezia, Maida, Marcellinara, Feroleto Antico, e Amato, profondamente allarmati per le possibili ripercussioni ambientali e sanitarie legate al rogo che ha interessato la discarica privata di rifiuti speciali“. “Pur nel massimo riserbo dovuto al lavoro della magistratura e senza entrare nel merito delle valutazioni tecniche contenute nell’atto – proseguono i promotori – il Forum ambientalista ha inteso richiamare l’attenzione delle autorità competenti affinché vengano accertate con precisione le cause del disastro e individuate eventuali responsabilità. Che l’incendio abbia avuto un’origine dolosa oppure sia stato favorito da negligenze, mancata manutenzione o carenze negli strumenti di prevenzione e sicurezza, si tratta in ogni caso di un episodio di estrema gravità su cui occorre fare assoluta chiarezza per scongiurare il ripetersi di simili emergenze. Un rogo allarmante, domato solo dopo lunghe ore di lavoro dai Vigili del fuoco e seguito dai rilievi dell’Arpacal, i cui esiti non sono ancora stati resi pubblici”.

Nell’esposto, inoltre, Forum ambientalista si è già riservata la facoltà di costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento penale. Accanto all’iniziativa in Procura la mobilitazione prosegue sul territorio. Il Comitato no discarica di Pianopoli ha indetto un’assemblea pubblica che si terrà sabato 21 novembre 2026, con inizio alle ore 18, presso la sala del Consiglio comunale di Maida.