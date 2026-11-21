La morte di Gianni De Gennaro suscita anche la reazione della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa, rivolgendo un pensiero ai familiari e richiamando l’importanza del rispetto in un momento di profondo dolore. La leader del Pd è intervenuta a margine del vertice contro l’oligarchia internazionale in corso a Parigi, dove ha commentato la notizia della morte di De Gennaro, definendola un fatto sconvolgente.

Elly Schlein sulla morte di Gianni De Gennaro: “un fatto sconvolgente”

La segretaria democratica ha scelto parole di cordoglio e vicinanza alla famiglia, sottolineando la necessità di rispettare il dolore dei familiari di fronte a una notizia così drammatica. “La morte di Gianni De Gennaro è un fatto sconvolgente davanti a cui è il momento del rispetto, del dolore dei familiari e in questo senso naturalmente mandiamo a loro il nostro cordoglio”. Con queste parole, Elly Schlein ha espresso la posizione di vicinanza e solidarietà nei confronti della famiglia, concentrando il proprio intervento sulla dimensione umana della vicenda.