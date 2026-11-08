Dadi truccati, il Cosenza lancia un doppio 0 contro il Monopoli: pari a reti bianche e un punticino che migliora la CLASSIFICA

Il Cosenza lancia i dadi (truccati) e pesca un doppio zero. Sul tabellone della Serie C, la trasferta di Monopoli, squadra a 2 punti dal secondo posto, poteva essere ben più complicata di quanto porti in dote lo 0-0 del “Veneziani”. Un punticino a reti bianche sì, niente di esaltante, ma allunga a tre gare consecutive l’imbattibilità dei calabresi che hanno bisogno di fiducia e di fare anche un punticino alla volta per migliorare un inizio di stagione deficitario.
Primo tempo equilibrato con i padroni di casa più pimpanti, trascinati dall’ex Garritano e da Olivieri, mentre i calabresi devono fare a meno di Palmieri per un problema alla bocca. Contiliano ed Energe prova a rispondere senza successo. Pochi guizzi nella ripresa, con Energe che non riesce a impattare di testa un cross di McJannet deviato da Tommasi e il Monopoli che prova a fare sua l’intera posta in palio, nel finale, con Capone che spedisce fuori una ghiotta chance.
Un solo punto per il Cosenza che sale a quota 10, allunga a +9 sul Crotone fanalino di coda, sconfitto ieri in casa dal Giugliano, e accorcia sul gruppone a quota 15 che va dall’ultimo posto Playout alla salvezza diretta, con gli scontri diretti Foggia-Barletta e Altamura-Cavese ancora da disputare.
Risultati 13ª Giornata Serie C Girone C
Sabato 7 novembre
Ore 14.30
Casertana-Casarano 1-0
Crotone-Giugliano 0-1
Inter U23-Salernitana 1-0
Ore 17.30
Scafatese-Audace Cerignola 4-1
Domenica 8 novembre
Ore 14.30
Catania-Sorrento 2-0
Monopoli-Cosenza 0-0
Savoia-Potenza 1-3
Lunedì 9 novembre
Ore 20.30
Altamura-Cavese
Foggia-Barletta
Picerno-Bari
Classifica Girone C Serie C
- Potenza 32
- Catania 22
- Bari 22*
- Scafatese 21
- Audace Cerignola 20
- Monopoli 20
- Inter U23 20
- Casertana 20
- Sorrento 20
- Picerno 18*
- Giugliano 16
- Cavese 15*
- Salernitana 15
- Foggia 15*
- Casarano 15
- Altamura 15*
- Barletta 12*
- Savoia 12
- Cosenza 10
- Crotone 1 (-6)
* Una partita in più
Prossimo turno, 14ª Giornata di Serie C Girone C
Sabato 14 novembre
Ore 14:30
Casarano-Picerno
Ore 17:30
Audace Cerignola-Inter U23
Bari-Foggia
Domenica 15 novembre
Ore 12:30
Giugliano-Savoia
14:30
Cavese-Crotone
Potenza-Scafatese
Salernitana-Catania
Barletta-Altamura
Cosenza-Casertana