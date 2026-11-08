Dadi truccati, il Cosenza lancia un doppio 0 contro il Monopoli: pari a reti bianche e un punticino che migliora la CLASSIFICA

Il Cosenza esce dalla trasferta del "Veneziani" con uno 0-0 prezioso in casa del Monopoli: un punticino che migliora un po' la classifica dei calabresi, in grado di accorciare sul gruppone davanti e di distanziare il Crotone ultimo

Cosenza Calcio
Foto Instagram @cosenza_official

Il Cosenza lancia i dadi (truccati) e pesca un doppio zero. Sul tabellone della Serie C, la trasferta di Monopoli, squadra a 2 punti dal secondo posto, poteva essere ben più complicata di quanto porti in dote lo 0-0 del “Veneziani”. Un punticino a reti bianche sì, niente di esaltante, ma allunga a tre gare consecutive l’imbattibilità dei calabresi che hanno bisogno di fiducia e di fare anche un punticino alla volta per migliorare un inizio di stagione deficitario.

Primo tempo equilibrato con i padroni di casa più pimpanti, trascinati dall’ex Garritano e da Olivieri, mentre i calabresi devono fare a meno di Palmieri per un problema alla bocca. Contiliano ed Energe prova a rispondere senza successo. Pochi guizzi nella ripresa, con Energe che non riesce a impattare di testa un cross di McJannet deviato da Tommasi e il Monopoli che prova a fare sua l’intera posta in palio, nel finale, con Capone che spedisce fuori una ghiotta chance.

Un solo punto per il Cosenza che sale a quota 10, allunga a +9 sul Crotone fanalino di coda, sconfitto ieri in casa dal Giugliano, e accorcia sul gruppone a quota 15 che va dall’ultimo posto Playout alla salvezza diretta, con gli scontri diretti Foggia-Barletta e Altamura-Cavese ancora da disputare.

Risultati 13ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 7 novembre

Ore 14.30

Casertana-Casarano 1-0
Crotone-Giugliano 0-1
Inter U23-Salernitana 1-0

Ore 17.30

Scafatese-Audace Cerignola 4-1

Domenica 8 novembre

Ore 14.30

Catania-Sorrento 2-0
Monopoli-Cosenza 0-0
Savoia-Potenza 1-3

Lunedì 9 novembre

Ore 20.30

Altamura-Cavese
Foggia-Barletta
Picerno-Bari

Classifica Girone C Serie C

  1. Potenza 32
  2. Catania 22
  3. Bari 22*
  4. Scafatese 21
  5. Audace Cerignola 20
  6. Monopoli 20
  7. Inter U23 20
  8. Casertana 20
  9. Sorrento 20
  10. Picerno 18*
  11. Giugliano 16
  12. Cavese 15*
  13. Salernitana 15
  14. Foggia 15*
  15. Casarano 15
  16. Altamura 15*
  17. Barletta 12*
  18. Savoia 12
  19. Cosenza 10
  20. Crotone 1 (-6)

* Una partita in più

Prossimo turno, 14ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 14 novembre

Ore 14:30

Casarano-Picerno

Ore 17:30

Audace Cerignola-Inter U23
Bari-Foggia

Domenica 15 novembre

Ore 12:30

Giugliano-Savoia

14:30

Cavese-Crotone
Potenza-Scafatese
Salernitana-Catania
Barletta-Altamura
Cosenza-Casertana

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