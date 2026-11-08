Dadi truccati, il Cosenza lancia un doppio 0 contro il Monopoli: pari a reti bianche e un punticino che migliora la CLASSIFICA

Il Cosenza lancia i dadi (truccati) e pesca un doppio zero. Sul tabellone della Serie C, la trasferta di Monopoli, squadra a 2 punti dal secondo posto, poteva essere ben più complicata di quanto porti in dote lo 0-0 del “Veneziani”. Un punticino a reti bianche sì, niente di esaltante, ma allunga a tre gare consecutive l’imbattibilità dei calabresi che hanno bisogno di fiducia e di fare anche un punticino alla volta per migliorare un inizio di stagione deficitario.

Primo tempo equilibrato con i padroni di casa più pimpanti, trascinati dall’ex Garritano e da Olivieri, mentre i calabresi devono fare a meno di Palmieri per un problema alla bocca. Contiliano ed Energe prova a rispondere senza successo. Pochi guizzi nella ripresa, con Energe che non riesce a impattare di testa un cross di McJannet deviato da Tommasi e il Monopoli che prova a fare sua l’intera posta in palio, nel finale, con Capone che spedisce fuori una ghiotta chance.

Un solo punto per il Cosenza che sale a quota 10, allunga a +9 sul Crotone fanalino di coda, sconfitto ieri in casa dal Giugliano, e accorcia sul gruppone a quota 15 che va dall’ultimo posto Playout alla salvezza diretta, con gli scontri diretti Foggia-Barletta e Altamura-Cavese ancora da disputare.

Risultati 13ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 7 novembre

Ore 14.30

Casertana-Casarano 1-0

Crotone-Giugliano 0-1

Inter U23-Salernitana 1-0

Ore 17.30

Scafatese-Audace Cerignola 4-1

Domenica 8 novembre

Ore 14.30

Catania-Sorrento 2-0

Monopoli-Cosenza 0-0

Savoia-Potenza 1-3

Lunedì 9 novembre

Ore 20.30

Altamura-Cavese

Foggia-Barletta

Picerno-Bari

Classifica Girone C Serie C

Potenza 32 Catania 22 Bari 22* Scafatese 21 Audace Cerignola 20 Monopoli 20 Inter U23 20 Casertana 20 Sorrento 20 Picerno 18* Giugliano 16 Cavese 15* Salernitana 15 Foggia 15* Casarano 15 Altamura 15* Barletta 12* Savoia 12 Cosenza 10 Crotone 1 (-6)

* Una partita in più

Prossimo turno, 14ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 14 novembre

Ore 14:30

Casarano-Picerno

Ore 17:30

Audace Cerignola-Inter U23

Bari-Foggia

Domenica 15 novembre

Ore 12:30

Giugliano-Savoia

14:30

Cavese-Crotone

Potenza-Scafatese

Salernitana-Catania

Barletta-Altamura

Cosenza-Casertana