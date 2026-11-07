Crotone bicolore: rosso ad Armini, nero della crisi. Il Giugliano passa 0-1 allo Scida | CLASSIFICA

Bicolore, come il gelato, ma il gusto non è lo stesso, è amaro, come l’inizio di stagione del Crotone. Smaltita la penalizzazione di 6 punti, i calabresi continuano a restare ancorati al fondo della classifica con 1 solo punticino. Anche nel pomeriggio odierno una sconfitta, sono 8 in totale da inizio stagione, 3 di fila, 4 nelle ultime 5 in cui è arrivato anche il pari che ha permesso di togliere lo 0 dalla classifica.

Questo è il nero, della crisi. Poi c’è il rosso, quello sventolato in faccia ad Armini a fine primo tempo, con il Crotone già sotto di un gol, firmato dal 34′ da Balde con una conclusione da fuori area. Gli episodi che hanno deciso la gara dello Scida contro il Giugliano.

Risultati 13ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 7 novembre

Ore 14.30

Casertana-Casarano 1-0

Crotone-Giugliano 0-1

Inter U23-Salernitana 1-0

Ore 17.30

Scafatese-Audace Cerignola

Domenica 8 novembre

Ore 14.30

Catania-Sorrento

Monopoli-Cosenza

Savoia-Potenza

Lunedì 9 novembre

Ore 20.30

Altamura-Cavese

Foggia-Barletta

Picerno-Bari

Classifica Girone C Serie C

Potenza 29 Bari 22 Audace Cerignola 20 Sorrento 20 Inter U23 20* Casertana 20* Catania 19 Monopoli 19 Picerno 18 Scafatese 18 Giugliano 16* Cavese 15 Salernitana 15* Foggia 15 Casarano 15* Altamura 15 Barletta 12 Savoia 12 Cosenza 9 Crotone 1 (-6)*

* Una partita in più

Prossimo turno, 14ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 14 novembre

Ore 14:30

Casarano-Picerno

Ore 17:30

Audace Cerignola-Inter U23

Bari-Foggia

Domenica 15 novembre

Ore 12:30

Giugliano-Savoia

14:30

Cavese-Crotone

Potenza-Scafatese

Salernitana-Catania

Barletta-Altamura

Cosenza-Casertana