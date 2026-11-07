Crotone bicolore: rosso ad Armini, nero della crisi. Il Giugliano passa 0-1 allo Scida | CLASSIFICA

Ottava sconfitta stagionale per il Crotone, ancora ultimo e in piena crisi: i calabresi, sotto di un uomo per il rosso ad Armini, perdono in casa contro il Giugliano

Giugliano-Crotone gol Balde
Foto Instagram @giugliano.calcio.1928

Bicolore, come il gelato, ma il gusto non è lo stesso, è amaro, come l’inizio di stagione del Crotone. Smaltita la penalizzazione di 6 punti, i calabresi continuano a restare ancorati al fondo della classifica con 1 solo punticino. Anche nel pomeriggio odierno una sconfitta, sono 8 in totale da inizio stagione, 3 di fila, 4 nelle ultime 5 in cui è arrivato anche il pari che ha permesso di togliere lo 0 dalla classifica.

Questo è il nero, della crisi. Poi c’è il rosso, quello sventolato in faccia ad Armini a fine primo tempo, con il Crotone già sotto di un gol, firmato dal 34′ da Balde con una conclusione da fuori area. Gli episodi che hanno deciso la gara dello Scida contro il Giugliano.

Risultati 13ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 7 novembre

Ore 14.30

Casertana-Casarano 1-0
Crotone-Giugliano 0-1
Inter U23-Salernitana 1-0

Ore 17.30

Scafatese-Audace Cerignola

Domenica 8 novembre

Ore 14.30

Catania-Sorrento
Monopoli-Cosenza
Savoia-Potenza

Lunedì 9 novembre

Ore 20.30

Altamura-Cavese
Foggia-Barletta
Picerno-Bari

Classifica Girone C Serie C

  1. Potenza 29
  2. Bari 22
  3. Audace Cerignola 20
  4. Sorrento 20
  5. Inter U23 20*
  6. Casertana 20*
  7. Catania 19
  8. Monopoli 19
  9. Picerno 18
  10. Scafatese 18
  11. Giugliano 16*
  12. Cavese 15
  13. Salernitana 15*
  14. Foggia 15
  15. Casarano 15*
  16. Altamura 15
  17. Barletta 12
  18. Savoia 12
  19. Cosenza 9
  20. Crotone 1 (-6)*

* Una partita in più

Prossimo turno, 14ª Giornata di Serie C Girone C

Sabato 14 novembre

Ore 14:30

Casarano-Picerno

Ore 17:30

Audace Cerignola-Inter U23
Bari-Foggia

Domenica 15 novembre

Ore 12:30

Giugliano-Savoia

14:30

Cavese-Crotone
Potenza-Scafatese
Salernitana-Catania
Barletta-Altamura
Cosenza-Casertana

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