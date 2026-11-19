È l’entusiasmo di Cateno De Luca uno degli elementi che hanno convinto il senatore Raffaele De Rosa a lasciare Forza Italia per aderire al progetto politico di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia. A spiegare le ragioni della propria decisione è stato lo stesso parlamentare, che ha evidenziato “l’importanza dell’energia e della determinazione del sindaco di Taormina nel portare avanti l’attività politica. Un passaggio che segna una nuova tappa nel percorso del movimento guidato da De Luca, impegnato ad ampliare la propria presenza anche sul piano nazionale”.

De Rosa: “il suo grande entusiasmo è un elemento importante per fare politica”

“Cateno De Luca. Il suo grande entusiasmo credo che sia un elemento importante per fare politica territoriale, nazionale e internazionale”. De Rosa ha quindi ribadito il concetto, collegando la propria decisione alla volontà di prendere parte al progetto politico del movimento.“È questo che mi ha spinto a entrare in Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia”, ha aggiunto il parlamentare.