Sud chiama Nord rafforza la propria presenza parlamentare e territoriale. Il movimento guidato da Cateno De Luca, sindaco di Taormina, annuncia l’ingresso del senatore Raffaele De Rosa e la nascita, anche al Senato, della componente “Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord”. La novità è stata comunicata direttamente dal leader del movimento, che ha accolto il parlamentare sottolineando l’importanza del suo ingresso nel progetto politico. “Un caloroso benvenuto al Senatore Raffaele De Rosa nella nostra squadra! Il suo ingresso segna un passaggio importante: nasce infatti anche al Senato la componente “Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord”. Con lui si uniscono al nostro progetto anche circa trenta amministratori locali profondamente radicati nel Casertano”, sottolinea De Luca.

Con De Rosa anche trenta amministratori locali del Casertano

La novità non riguarda soltanto l’ingresso del senatore. Come precisato da Cateno De Luca, insieme a De Rosa aderiscono al progetto anche circa trenta amministratori locali del Casertano, descritti dal leader di Sud chiama Nord come figure profondamente radicate nel territorio. Un ampliamento che interessa dunque anche la Campania e che contribuisce a estendere la rete territoriale del movimento oltre i confini della Sicilia. L’annuncio conferma la volontà di Sud chiama Nord di coinvolgere esponenti delle amministrazioni locali nel proprio percorso politico, affiancando alla presenza parlamentare una rete di rappresentanti territoriali. Con l’ingresso del senatore Raffaele De Rosa e l’adesione dei nuovi amministratori, il movimento di Cateno De Luca annuncia così un ulteriore passaggio della propria espansione politica e organizzativa sul territorio nazionale.