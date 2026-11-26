Anni di incazzature, frustrazioni, conseguenze nefaste a livello fisico e psicologico, incredulità nel provare a comprendere scelte incomprensibili. Poi però, un po’ più a nord, una vita normale, fatta di buon senso, e nessun risultato tragico o drammatico. Al netto del bavaglio che, come allora, qualcuno vuole provare a mettere sulla Commissione Covid – siano essi politici, stampa o presunte viro-star da salotto che senza la pandemia avrebbero continuato la loro vita anonima – la stessa in queste settimane sta facendo emergere verità concertanti tramite rivelazioni clamorose, a 5 o 6 anni di distanza. Già incalzato Roberto Speranza, di recente, sui motivi dell’imposizione indiretta del vaccino per “l’arma” Green Pass, nei giorni scorsi è stato sentito anche l’ex Premier Giuseppe Conte, autore materiale delle prime scelte liberticide: dalle chiusure indiscriminate alle zone colorate passando per coprifuoco, autocertificazione, didattica a distanza, ristoranti aperti quattro ore e tutto ciò che già sappiamo.

In Commissione, il Senatore della Lega Claudio Borghi gli ha chiesto: “io ero chiuso in casa come gli altri e mi abbeveravo di dati di tutti gli altri paesi per cercare di capire che diamine stesse succedendo. Io sono di Como e di fronte ho la Svizzera, che con una webcam mostrava la gente in piazza della Riforma a Lugano a bere il caffè mentre io ero chiuso in casa. Al che mi dicevo: io sono chiuso in casa con un danno incredibile per la produzione, per il paese, per la psicologia, per qualsiasi cosa. Di fianco ci sono degli svizzeri che sono in piazza a bere il caffè. Moriranno tutti? Quello che io mi dicevo è: o muoiono tutti o stiamo sbagliando noi. Perché se questa differenza di comportamento e di approccio così grande si traduce in differenze che io non riesco a vedere sui dati in termini di morti o similari, evidentemente stiamo sbagliando. Vi è mai venuto questo sospetto che forse stavate sbagliando?“.

La risposta di Conte è “epica”. O imbarazzante. Fate voi, a seconda dei punti di vista. “Senatore Borghi, lei parla della Svizzera, si è parlato della Svezia o altro. Forse la Svizzera è ancora più contenuta come riferimento rispetto alla Svezia che passa per modello positivo. Devi valutare con tutte le informazioni le analisi organiche: esaminarle, discernerle, aggregarle, la densità di popolazione che abbiamo, le abitudini di vita, gli stili di vita. E non è che in Svizzera e in Svezia c’è l’abitudine di vivere con i nonni, che è la fascia anagrafica quella più anziana. Ma faccio un esempio: quando si parla di modello svedese, in Svezia anche il modo di interloquire tra i soggetti non è così coinvolgente. Ci sono delle abitudini di vita, un atteggiamento anche molto più composto. Noi siamo molto più espansivi, non solo rinnegando le nostre abitudini di vita”.

Praticamente, le scelte di quegli anni erano legate al fatto che noi in Italia andiamo dai nonni e siamo molto più espansivi. Sipario. Di seguito il video.