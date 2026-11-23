“Bisogna evitare la demonizzazione e la santificazione, escludendo sicuramente l’opzione zero. In questo caso specifico: il Ponte sullo Stretto si fa, poi da lì ne parliamo. Io sono qui per sostenere che il ponte è utile a prescindere dagli effetti benefici sull’opera. In questi ultimi anni l’Italia ha investito più capitali, formazione e lavoro, ma il PIL è cresciuto meno della Spagna, che ha investito meno. Purtroppo il nostro paese ha difficoltà a deporre le armi politiche”. Così Paolo Costa, già Presidente della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo, nel corso dell’evento “Il Ponte sul futuro: connettere territori, creare valore”, promosso da The European House – Ambrosetti (TEHA) e riguardante un rivoluzionario studio sul Ponte sullo Stretto.