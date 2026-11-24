Massimiliano Fuksas è un architetto e designer italiano, ha firmato numerose opere tra Italia e l’estero, su tutte il futuristico Aeroporto di Shenzen, in Cina. E’ nato a Roma, è storicamente e pubblicamente di Sinistra, ma in passato ha espresso giudizi positivi su Berlusconi (definito “un genio”) ed è anche favorevole al Ponte sullo Stretto. Bene: dunque, lo facciamo Ambasciatore dell’opera nel mondo? Si potrebbe, se soltanto si rispettasse il requisito probabilmente più importante di tutti: conoscere il territorio dello Stretto, di Reggio e di Messina. Conoscerlo geograficamente, storicamente, culturalmente, ma soprattutto a livello infrastrutturale.

Ecco, c’è un problema: Massimiliano Fuksas non sa che Reggio Calabria ha un nuovo Aeroporto, che di recente è stato realizzato il nuovo terminal partenze e che lo stesso sarà a breve per quello arrivi, così come per un’ampia area parcheggi e uno scalo che cambierà completamente volto. Uno scalo che, tuttavia, anche se ancora non completato nella sua interezza, sta già facendo registrare numeri grandiosi in termini di crescita.

Per Fuksas, il “Tito Minniti” è un “finto Aeroporto”. E l’invito è a farne uno nuovo. La gaffe, clamorosa e imbarazzante, tra l’altro sotto gli occhi del Sindaco Cannizzaro, è stata registrata ieri, nel corso di un evento a Roma, al CNEL, in cui è stato presentato uno straordinario studio sui benefici dell’opera. Queste le parole di Fuksas: “qui tutti litigano sul ponte o sul fatto di spostare i finanziamenti. Non è che io sia innamorato dell’opera, ma mi sembra normale che due punti si possano collegare. Noi siamo in grado di costruire tutto e in tempi rapidi. Io ci credo. E poi: costruiamo la città mediterranea, fatta di due città, una ha un finto Aeroporto, Reggio Calabria, mi scusino i calabresi, però bisogna farglielo. Non è granché quell’Aeroporto. A Catania è un po’ più carino, ma due giorni su tre è chiuso per i fumi dell’Etna”.

Boom! Musica da game over. Che erroraccio. Non si fa attendere, la risposta di Cannizzaro, che dopo qualche minuto replica con una eleganza da far invidia: “se mi è permesso, come prima cosa vorrei rivolgere un invito a Fuksas. Io da Sindaco ho necessità che i suoi saggi suggerimenti mi portino a migliorare la città. Chi meglio di lui può arrivare a Reggio Calabria ed essere accolto da un nuovissimo Aeroporto? Forse di recente non è venuto o non ha preso l’aereo, ma da circa un anno abbiamo un nuovo Aeroporto che da oggi registra numeri importanti” ha fatto notare il primo cittadino reggino, ricordando – anzi, sarebbe meglio dire: informando – all’Architetto che sono finiti i tempi dello scalo abbandonato, a rischio chiusura e con soli due voli giornalieri. Ora l’Aeroporto vola, in tutti i sensi, e ben presto sarà totalmente rivoluzionato. Già, con i lavori dell’ultimo anno, e con il rinnovato e futuristico terminal partenze, è un’altra storia. Altro che “finto” o “non granché”.

Alla luce di questa gaffe, dunque, non ci sembra il caso di delegarlo – simbolicamente – Ambasciatore del Ponte sullo Stretto nel mondo, proposta avanzata ieri dal Ministro Salvini nel corso dello stesso evento. Perché la priorità non è che sia di Destra, non è che sia bravo, pulito e ben vestito, né che sia per forza calabrese o siciliano. La priorità è che conosca il territorio, la sua storia e i suoi abitanti. Altrimenti, che si informi: Roma non è lontana, basta un volo rapido e l’atterraggio nel “vero” Aeroporto di Reggio Calabria. La aspettiamo, Architetto.