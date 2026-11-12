“C’era una volta un truffatore…”, la barzelletta di Putin: i soldi nel comodino, la moglie e la frecciata all’Europa

Una barzelletta su un truffatore, una moglie e un comodino pieno di soldi per spiegare la posizione della Russia nei confronti dell’Europa. È il curioso episodio che ha caratterizzato l’incontro al Cremlino tra Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, impegnati nei negoziati per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Il presidente russo ha scelto l’ironia per contestare quella che considera una contraddizione nella posizione dei governi europei: chiedere la fine del conflitto e, contemporaneamente, prevedere il possibile dispiegamento di truppe straniere in Ucraina dopo un accordo di pace. Una prospettiva che Mosca continua a respingere categoricamente.

La barzelletta raccontata da Putin agli americani: il truffatore e i soldi nel comodino

Durante il confronto con i rappresentanti dell’amministrazione Trump, Putin ha annunciato di voler raccontare una “storiella antica, adatta a descrivere quello a cui ci troviamo di fronte oggi”.

Il leader russo ha quindi raccontato la seguente barzelletta: “un truffatore che ha costruito una dacia vicina a Kiev viene convocato dalle autorità inquirenti, la Nabu per esempio. Gli chiedono: ‘dove hai trovato il denaro?’ Lui risponde: ‘nel comodino’. ‘Ok, chi ha messo i soldi nel comodino?’ ‘Mia moglie’. ‘E da chi li ha ricevuti?’ ‘Glieli ho dati io’. ‘E da dove li hai presi?’ ‘dal comodino’. Cerchio chiuso. Identico discorso con gli europei”.

La battuta, riportata anche dai media russi, ha un significato preciso nel ragionamento del presidente: un circolo vizioso nel quale ogni risposta riporta esattamente al punto di partenza.

Il riferimento alla NABU non è casuale: si tratta dell’Ufficio nazionale anticorruzione ucraino, l’organismo investigativo incaricato di contrastare importanti reati di corruzione. Nella barzelletta rappresenta l’autorità che cerca inutilmente di ricostruire la provenienza del denaro.

Il significato della barzelletta: il messaggio di Putin all’Europa

Il meccanismo comico è semplice: il truffatore sostiene di aver preso i soldi dal comodino, dove li avrebbe messi la moglie dopo averli ricevuti proprio da lui. Ma alla domanda su dove li avesse trovati inizialmente, torna a indicare lo stesso comodino. Nessuno riesce quindi a spiegare l’origine del denaro, perché ogni risposta rimanda alla precedente.

Putin utilizza questa storia come metafora della posizione europea sull’Ucraina. Secondo la sua interpretazione, l’Europa vorrebbe prima raggiungere la pace e successivamente inviare militari sul territorio ucraino per contribuire alla sicurezza del Paese.

Ma per Mosca la presenza di contingenti stranieri rappresenterebbe una minaccia alla propria sicurezza. Putin sostiene quindi che un eventuale dispiegamento militare provocherebbe una nuova escalation, “che significa ricominciare la guerra e tornare alla casella di partenza”.

Il risultato, nella ricostruzione del Cremlino, sarebbe un paradosso: si interromperebbe la guerra per poi creare le condizioni che, secondo la Russia, la farebbero ricominciare. Esattamente come nella barzelletta del comodino, il ragionamento tornerebbe al punto iniziale.

Ucraina, il nodo delle truppe europee e i negoziati con gli Stati Uniti

La barzelletta si inserisce in un passaggio delicato delle trattative diplomatiche. Dopo i colloqui trilaterali del 10 e 11 novembre ad Abu Dhabi, gli inviati americani hanno raggiunto Mosca per confrontarsi direttamente con Putin sulle prospettive di un accordo.

Il presidente russo ha ribadito che il dispiegamento di forze straniere in Ucraina rimane “inaccettabile” per la Russia. Al contrario, gli Stati Uniti stanno cercando di ottenere un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti europei nei negoziati, ritenuto necessario per affrontare anche la futura architettura della sicurezza continentale.

Proprio questa distanza rende complesso il confronto diplomatico. L’Europa e l’Ucraina considerano fondamentali garanzie credibili per evitare nuove ostilità, mentre Mosca respinge la presenza militare straniera sul territorio ucraino.