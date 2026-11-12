Putin lancia un messaggio all’Europa: “decidete se volete la guerra”. E spiega cosa per la Russia è “inaccettabile” 

Vladimir Putin lancia un nuovo avvertimento all’Europa sulla guerra in Ucraina e ribadisce la netta opposizione della Russia al dispiegamento di truppe straniere sul territorio ucraino. Durante l’incontro al Cremlino con gli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, il leader russo ha affrontato alcuni dei principali nodi dei negoziati di pace, dalla sicurezza europea alla presenza di contingenti militari internazionali, fino alla situazione umanitaria nelle zone di guerra.

Putin all’Europa: “decidete se volete la pace o la guerra”

“Gli europei devono decidere se vogliono la pace o la guerra”. È il messaggio pronunciato da Vladimir Putin durante i colloqui a Mosca con i rappresentanti della Casa Bianca, secondo quanto riferito dall’agenzia russa Ria Novosti. Al centro del confronto anche il possibile coinvolgimento dell’Unione europea nei negoziati sull’Ucraina.

Putin ha ribadito che Mosca considera inaccettabile qualsiasi dispiegamento di forze militari straniere sul territorio ucraino, sostenendo che un’eventuale presenza di contingenti internazionali significherebbe il proseguimento della guerra. Una posizione che conferma le profonde divergenze sulla definizione delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, uno dei punti centrali del confronto diplomatico tra Russia, Stati Uniti e Paesi europei.

Il ringraziamento a Trump e la proposta di evacuazione a Konstantinovka

Durante l’incontro al Cremlino, Putin ha ringraziato Donald Trump per il sostegno all’operazione umanitaria condotta a Oleshky, nella regione di Kherson. “Senza il supporto del presidente americano Donald Trump, l’operazione umanitaria a Oleshky sarebbe stata impossibile”, ha dichiarato il presidente russo.

Putin ha quindi proposto di utilizzare lo stesso modello per organizzare una nuova iniziativa umanitaria a Konstantinovka, nel Donbass, dove, secondo quanto riferito dal Cremlino, si troverebbero ancora numerosi civili.

“Centinaia di civili si trovano a Konstantinovka, la Russia propone di evacuarli dalla città”, ha affermato il leader russo. La proposta e le condizioni per la sua realizzazione restano da verificare sul terreno.

Guerra in Ucraina, il nodo delle truppe straniere nei negoziati di pace

Il colloquio tra Putin, Witkoff e Kushner arriva dopo il nuovo ciclo di trattative diplomatiche ad Abu Dhabi tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Il confronto si concentra sulle condizioni necessarie per raggiungere un accordo e sul ruolo che l’Europa potrebbe assumere nel processo di pace.

La questione della presenza di forze straniere in Ucraina rimane uno degli ostacoli principali. Mosca continua a respingere questa ipotesi, mentre il tema delle garanzie internazionali di sicurezza resta centrale nelle discussioni sul futuro del Paese.

Le dichiarazioni del presidente russo evidenziano dunque quanto siano ancora distanti le posizioni sulla possibile conclusione del conflitto, nonostante i nuovi contatti diplomatici promossi dall’amministrazione Trump.