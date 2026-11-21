Non si ferma la protesta dei residenti di Croce Valanidi in merito alla decisione di realizzare un centro di accoglienza per migranti nell’area di Longhi Bovetto, nella zona sud di Reggio Calabria. Dopo il sit-in di giovedì 19 novembre, che ha visto i cittadini scendere in strada per manifestare le proprie preoccupazioni sul futuro del quartiere, è stata organizzata una nuova mobilitazione per martedì 24 novembre alle ore 14:30. L’appuntamento è fissato all’ingresso del parco Longhi Bovetto, dove i residenti torneranno a far sentire la propria voce su una vicenda che nelle ultime settimane ha acceso il dibattito cittadino. La nuova iniziativa è annunciata attraverso una locandina dal titolo “Croce Valanidi si mobilita”, con lo slogan “Tutela e sicurezza ambientale – dignità e legalità”. L’invito rivolto alla cittadinanza è a partecipare alla manifestazione, ribadendo che “la voce del quartiere conta”.

Al centro della contestazione c’è la scelta di destinare l’area dell’ex scuola di Longhi Bovetto alla realizzazione di una struttura di prima accoglienza per migranti. Una decisione che ha suscitato la contrarietà di numerosi residenti, i quali chiedono chiarimenti sull’idoneità ambientale del sito e sul futuro degli interventi di riqualificazione promessi nel corso degli anni. L’area, infatti, è stata interessata in passato dalla presenza di una discarica comunale, successivamente dismessa, ed è stata oggetto di interventi di recupero. Gli abitanti rivendicano la possibilità di vedere pienamente valorizzato il parco urbano e chiedono che le istituzioni ascoltino le esigenze della comunità. La protesta di giovedì scorso aveva già portato all’attenzione pubblica queste istanze, con i cittadini che avevano sottolineato come la contestazione riguardasse la scelta del luogo individuato per il centro e la tutela dei diritti di tutti, compresi quelli delle persone migranti destinate alla struttura.

Il nuovo sit-in di martedì 24 novembre rappresenta quindi un ulteriore appuntamento della mobilitazione avviata nel quartiere. I promotori richiamano l’attenzione sui temi della sicurezza ambientale, della dignità e della legalità, invitando i residenti a partecipare e a contribuire al confronto sul futuro di Longhi Bovetto. La manifestazione si svolgerà nel pomeriggio, a partire dalle 14:30 all’ingresso del parco, e punta a mantenere alta l’attenzione delle istituzioni su una vicenda che continua a suscitare preoccupazioni e richieste di chiarimento da parte della comunità locale.