Cent’anni di storia, Geronimo La Russa celebra l’Automobile Club di Reggio Calabria: “l’auto resta un presidio insostituibile di libertà” | FOTO e VIDEO INTERVISTE

Un pomeriggio carico di emozione, memoria storica e visione strategica ha appena consegnato agli annali una delle pagine più significative del centenario dell’Automobile Club di Reggio Calabria. Nella storica sede cittadina di uno degli Automobile Club più antichi d’Italia, fondato esattamente un secolo fa nel 1926, si è svolta una grande cerimonia celebrativa che ha visto protagonista il presidente nazionale dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, accolto da un parterre autorevole composto dai vertici locali dell’ente, dalle massime autorità civili, militari e sportive e da numerosi soci e appassionati. Un appuntamento che non si è limitato alla celebrazione nostalgica di un glorioso passato, ma che ha riaffermato con forza l’attualità dell’automobile come strumento moderno di autonomia, indipendenza e progresso sociale, rilanciando al contempo il ruolo di Reggio Calabria nello scacchiere nazionale del turismo e della mobilità.

Dalla fondazione nel 1926 alla targa dei pionieri reggini: l’orgoglio di un secolo di storia

Le celebrazioni si sono aperte con un momento altamente simbolico che ha idealmente ricucito il filo lungo cento anni tra i padri fondatori dell’ente e le nuove generazioni. Davanti agli ospiti riuniti per l’occasione, il presidente nazionale Geronimo La Russa e il presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria Giuseppe Martorano hanno tolto insieme il velo a una targa commemorativa dedicata ai pionieri che nel lontano 1926 si riunirono in riva allo Stretto per dare vita al sodalizio. Erano notabili, baroni, cavalieri e figure di spicco dell’aristocrazia e della borghesia illuminata reggina, accomunati già all’epoca da una straordinaria passione per i motori e dalla lungimiranza di comprendere quanto l’automobile avrebbe cambiato per sempre la vita economica e sociale del territorio.

Subito dopo la scopertura della targa, i lavori si sono spostati al tavolo dei relatori, moderato dal direttore di StrettoWeb Peppe Caridi, che ha guidato il confronto tra i protagonisti dell’evento sottolineando il valore identitario di questa ricorrenza per l’intera comunità reggina. A fare gli onori di casa è stato il presidente locale Giuseppe Martorano, visibilmente soddisfatto per la straordinaria partecipazione e per la presenza dei vertici nazionali dell’ACI. “Celebrare i cento anni dell’Automobile Club di Reggio Calabria significa rendere omaggio a una storia gloriosa che appartiene a tutta la città”, ha dichiarato Martorano nel suo intervento introduttivo. “La presenza oggi del presidente nazionale Geronimo La Russa, che ringrazio di cuore per la vicinanza e l’attenzione dimostrata, così come quella del sindaco Cannizzaro, testimonia quanto il nostro ente sia radicato nel tessuto istituzionale e sociale reggino e quanto abbia ancora da dare al futuro di questa terra”.

A seguire ha preso la parola la direttrice dell’Automobile Club di Reggio Calabria, Giuseppina Danile, protagonista di un intervento particolarmente appassionato con cui ha illustrato al pubblico tutte le caratteristiche grafiche e simboliche del nuovo logo realizzato appositamente per il centenario. La direttrice ha ripercorso le tante iniziative già portate a termine negli ultimi mesi e ha svelato come la giornata odierna rappresenti soltanto una tappa centrale di un percorso ben più ampio. “Questo centenario non si esaurisce in un singolo evento, ma è un cammino vivo e partecipato fatto di tanti appuntamenti che accompagneranno la città per tutto l’anno”, ha spiegato Giuseppina Danile. “Abbiamo voluto creare un simbolo capace di tenere insieme le nostre radici del 1926 e lo slancio verso i prossimi decenni, coinvolgendo i soci, i giovani, le scuole e le istituzioni in un programma ricco di cultura, sport ed educazione stradale”.

A impreziosire ulteriormente la cornice istituzionale e festosa dell’evento è stata anche la nutrita partecipazione dei presidenti degli Automobile Club di Catanzaro, Vibo Valentia, Agrigento e di diverse altre città calabresi e siciliane, accorsi a Reggio Calabria per testimoniare la vicinanza e la forte unità d’intenti dell’intero mondo automobilistico tra le due sponde dello Stretto. All’esterno della sede, inoltre, l’atmosfera celebrativa è stata resa ancora più suggestiva dai club delle auto d’epoca, che hanno attirato gli sguardi e l’entusiasmo di passanti, curiosi e appassionati esponendo direttamente in strada alcune splendide Fiat 500 storiche, autentiche icone senza tempo del motorismo italiano.

Turismo, investimenti e il ritorno storico di un presidente ACI a Reggio Calabria

Particolarmente brillante e ricco di spunti concreti è stato l’intervento del sindaco Cannizzaro, che ha salutato con grande entusiasmo la presenza del numero uno dell’Automobile Club d’Italia, evidenziando la portata storica di questa visita istituzionale. Il primo cittadino ha infatti ricordato come Geronimo La Russa sia il primo presidente nazionale dell’ACI a venire a Reggio Calabria dopo diversi decenni, ringraziandolo per la grande considerazione riservata alla città dello Stretto. “Con il presidente La Russa ci siamo incontrati già prima di questo appuntamento e abbiamo iniziato a coordinare insieme una serie di iniziative importanti per Reggio Calabria”, ha affermato il sindaco Cannizzaro. “Lo ringrazio sinceramente perché dopo tantissimi anni un presidente nazionale dell’ACI torna finalmente nella nostra città, e sono certo che tornerà presto perché abbiamo gettato le basi per progetti duraturi e di grande respiro”.

Nel corso del suo intervento, Cannizzaro ha più volte posto l’accento sulla figura strategica di Carlo Bagnasco, componente del consiglio direttivo dell’ACI e soprattutto presidente di Automobile Club Bluteam, la divisione dell’ente dedicata al turismo e alla valorizzazione dei territori. Il sindaco ha rivelato che proprio insieme a Bagnasco sono state già sviluppate nuove progettualità mirate a favorire gli investimenti e a potenziare l’attrattività turistica della città. A confermare questa piena sintonia è stato lo stesso Carlo Bagnasco, intervenuto subito dopo al tavolo dei relatori. “Il sindaco Cannizzaro trasmette un entusiasmo contagioso e una straordinaria frizzantezza quando si parla di sviluppo e di investimenti”, ha sottolineato Bagnasco. “Reggio Calabria ha potenzialità enormi e come Automobile Club Bluteam siamo pronti a portare investimenti concreti in questa città per far crescere il turismo e l’incoming, valorizzando le sue bellezze uniche attraverso circuiti di qualità”.

L’automobile come presidio di libertà: mobilità sostenibile senza demonizzazioni

Il filo conduttore che ha attraversato l’intero pomeriggio di celebrazioni, e che assume oggi un valore giornalistico e culturale di strettissima attualità, riguarda il ruolo dell’automobile nella società contemporanea. In un’epoca segnata da dibattiti spesso ideologici in cui da più parti si tende a demonizzare il mezzo privato, dal palco dell’Automobile Club di Reggio Calabria si è levata una voce chiara, equilibrata e profondamente moderna. L’automobile è stata e resta un presidio insostituibile di libertà, uno strumento concreto di autonomia e indipendenza individuale che permette alle persone di spostarsi, lavorare, coltivare relazioni e scegliere il proprio destino senza vincoli. Allo stesso tempo, difendere il valore dell’automobile non significa affatto crocifiggere le modalità di mobilità alternativa, poiché territori e cittadini hanno esigenze diverse che meritano tutte rispetto e risposte adeguate. La vera sfida del presente consiste proprio nel conciliare ogni necessità, guardando con attenzione, responsabilità e rigore scientifico alla tutela del pianeta, al clima, alla salute e al benessere collettivo, ma senza compiere passi indietro nello sviluppo umano e senza sacrificare quella conquista di libertà che l’auto incarna da oltre un secolo.

Su questo tema si è soffermato con grande incisività l’avvocato Franco Lucente, autorevole dirigente del consiglio direttivo dell’Automobile Club e assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Lombardia. Lucente ha offerto una lettura lucida e pragmatica delle trasformazioni in atto nel settore dei trasporti, invitando a superare ogni contrapposizione sterile. “Dobbiamo promuovere con convinzione una mobilità sostenibile che sappia rinnovarsi, innovare e stare al passo con i tempi e con le esigenze ambientali”, ha dichiarato Franco Lucente. “Ma questo percorso di modernizzazione non deve mai tradursi nella demonizzazione dell’automobile, che rimane un asset fondamentale per la mobilità dei cittadini, per l’economia e per la coesione dei territori”.

A suggellare questa visione è stato poi lo stesso presidente nazionale Geronimo La Russa nelle sue conclusioni molto sentite, rivendicando con orgoglio la missione storica e futura dell’ACI a fianco degli automobilisti. “Le automobili non vanno demonizzate, ma vanno considerate ancora oggi per quello che realmente sono, cioè uno straordinario strumento di libertà”, ha scandito La Russa davanti alla platea. “L’automobile consente alle persone di muoversi in autonomia e in modo indipendente: lo è sempre stata nel corso di questi cento anni e continuerà ad esserlo anche nel futuro, accompagnata dall’innovazione tecnologica e dal rispetto per l’ambiente”.

L’incanto di Geronimo La Russa per Reggio Calabria, i Bronzi di Riace e il trionfo mondiale di Antonelli

Nel suo intervento conclusivo, Geronimo La Russa ha riservato parole cariche di ammirazione e affetto per Reggio Calabria, raccontando un episodio vissuto poche ore prima della cerimonia. Appena giunto in città, il presidente dell’ACI ha infatti voluto visitare il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia per ammirare da vicino i Bronzi di Riace, rimanendone profondamente colpito. “Sono rimasto letteralmente impressionato dalla bellezza dei Bronzi di Riace e dalla magnificenza del museo che li ospita”, ha raccontato La Russa. “È un’opera straordinaria realizzata da Marcello Piacentini e sapientemente ristrutturata, un luogo che custodisce una storia classica millenaria ma che al contempo guarda al futuro, capace di attirare ben duecentocinquantamila presenze annue. Ho trovato una Reggio Calabria bellissima, pulita, con un clima splendido, una città in cui si sta davvero bene e alla quale l’Automobile Club d’Italia dedicherà grande attenzione, con l’impegno da parte mia di tornare molto presto”.

Il confronto ha inoltre messo in luce la straordinaria poliedricità dell’Automobile Club, un’istituzione che non si occupa soltanto di pratiche automobilistiche o di assistenza, ma che rappresenta un pilastro fondamentale sia nello sport motoristico sia nella promozione della sicurezza stradale. Proprio sul fronte sportivo, Geronimo La Russa ha voluto tributare un applauso e un sentito omaggio a Kimi Antonelli, fresco vincitore del titolo di campione del mondo di Formula 1, esaltando il talento italiano che torna sul tetto del mondo e riaccende l’entusiasmo di milioni di appassionati. A ribadire il legame indissolubile tra l’ACI e lo sport del territorio è stato anche il presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, che nel suo intervento ha ricordato il ruolo storico dell’ente nella promozione delle competizioni automobilistiche calabresi. “L’Automobile Club di Reggio Calabria ha scritto pagine memorabili dello sport calabrese e italiano, formando generazioni di piloti, ufficiali di gara e appassionati nel segno dei più alti valori sportivi”, ha affermato Tino Scopelliti.

Accanto allo sport, un ruolo altrettanto centrale è quello della sicurezza stradale, un impegno quotidiano che vede l’Automobile Club lavorare fianco a fianco con le istituzioni e le forze dell’ordine per prevenire gli incidenti ed evitare tragedie sulle strade. A testimoniare questa sinergia è stato il comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, colonnello Massimiliano Sole, intervenuto per portare il saluto dell’Arma e sottolineare l’importanza della prevenzione e al coinvolgimento istituzionale.

La mostra fotografica del centenario: dai circuiti sul Lungomare a Piero Ferrari, apertura al pubblico

Terminato il momento istituzionale al tavolo dei relatori, la cerimonia è entrata nel suo cuore espositivo con il taglio del nastro della mostra fotografica allestita per celebrare il secolo di vita dell’ente. A impugnare le forbici insieme al presidente nazionale Geronimo La Russa sono stati il presidente locale Giuseppe Martorano, il sindaco Cannizzaro e la direttrice Giuseppina Danile, inaugurando ufficialmente un percorso visivo di straordinario fascino documentario. Subito dopo, il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi ha accompagnato il presidente La Russa lungo l’esposizione, illustrandogli nel dettaglio il significato storico e umano di ogni singola fotografia esposta.

Il percorso ripercorre con dovizia di particolari l’epopea dell’Automobile Club di Reggio Calabria fin dalla sua fondazione nel 1926 nella storica sede di Via Demetrio Tripepi, restituendo l’immagine viva di un ente profondamente legato alla città e ai suoi soci. Dalle fotografie d’epoca dedicate alle tradizionali e amatissime Befane dell’automobilista fino alle avvincenti cacce al tesoro che animavano la vita sociale reggina, gli scatti raccontano anche la grande stagione del motorismo sportivo sullo Stretto. Rivivono così le emozioni dei leggendari circuiti cittadini sul Lungomare negli anni Cinquanta, il fascino delle gare che negli anni Sessanta si spostarono sulle colline con la mitica cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, le sfide tecniche della cronoscalata di Bagnara e l’adrenalina delle gare di accelerazione a Pentimele, fino ad arrivare alle immagini della storica visita a Reggio Calabria di Piero Ferrari, figlio del Drake Enzo Ferrari, nel 2001.

La mostra fotografica è già aperta al pubblico e potrà essere visitata gratuitamente tutti i giorni a partire da domani, offrendo a cittadini, studenti e turisti un’occasione irripetibile per riscoprire cento anni di storia reggina attraverso la lente dell’automobile. La memorabile giornata di celebrazioni si è infine conclusa in un clima di grande cordialità nei locali limitrofi della sede dell’Automobile Club, dove ospiti, autorità e soci hanno brindato insieme con lo spumante attorno a un ricco buffet prima del tradizionale taglio della torta del centenario, suggellando con un sorriso collettivo l’inizio del secondo secolo di storia dell’automobilismo reggino.