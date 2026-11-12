Reggio Calabria, incontro tra Cannizzaro e il presidente nazionale ACI La Russa: nuovi progetti per il futuro della città

Un incontro ricco di contenuti, nel corso del quale sono state approfondite opportunità di collaborazione e idee progettuali a beneficio della città. Il Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha ricevuto a Palazzo Alvaro il Presidente nazionale dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, giunto in riva allo Stretto in occasione del Centenario della sede reggina dell’ACI. Oltre al Presidente La Russa, in visita istituzionale a Reggio Calabria è giunto a Palazzo anche Carlo Bagnasco (l’ultimo a dx in foto), Presidente dell’Automobile Club di Genova e Presidente di ACI BlueTeam, società del gruppo ACI attiva nel settore del turismo, della mobilità e degli eventi.

Il colloquio tra Cannizzaro e La Russa, protrattosi per circa un’ora, ha consentito di affrontare diversi temi legati alle prospettive di crescita della Città Metropolitana, individuando possibili forme di cooperazione tra l’Amministrazione e una realtà storica di riferimento nazionale come l’Automobile Club d’Italia. Particolare attenzione è stata riservata alle iniziative capaci di coniugare mobilità, cultura della sicurezza stradale, promozione turistica e valorizzazione delle peculiarità locali.

Cannizzaro e La Russa hanno manifestato reciproco interesse per la costruzione di un rapporto duraturo, orientato a tradurre le rispettive esperienze e competenze in proposte concrete. Un’intesa maturata attraverso uno scambio approfondito, nel quale la visione amministrativa del Primo Cittadino e il patrimonio di conoscenze del Presidente dell’ACI hanno trovato significativi punti di convergenza, aprendo nuovi orizzonti per il futuro di Reggio Calabria. Una sintonia che pone le premesse per ulteriori sinergie nell’immediato futuro, nel segno di un impegno congiunto rivolto alle potenzialità della comunità reggina.