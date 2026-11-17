Oltre 106mila euro per potenziare il sistema di videosorveglianza a Caulonia e contrastare vandalismo, abbandono illecito di rifiuti e altre forme di illegalità. Il Comune ha ottenuto dalla Regione Calabria un finanziamento di 106.488,92 euro, conquistando il quinto posto nella graduatoria regionale relativa ai progetti di sicurezza urbana. Un risultato significativo, considerando che all’avviso hanno partecipato oltre 230 Comuni calabresi e soltanto trenta progetti sono stati ammessi a finanziamento. La proposta presentata da Caulonia ha ottenuto 88 punti, appena uno in meno rispetto al primo classificato, assicurandosi l’intero importo richiesto. Le risorse permetteranno di ampliare e rendere più efficace la rete di telecamere già presente sul territorio, rafforzando gli strumenti a disposizione delle istituzioni per la prevenzione e l’individuazione dei responsabili di comportamenti illeciti. Il progetto è stato predisposto dall’Area Vigilanza comunale, guidata dalla comandante della Polizia Municipale, Serena Scuderi, e rappresenta il terzo importante risultato raggiunto dall’ufficio nell’attività di progettazione e acquisizione di finanziamenti.

Danni al parco giochi e rifiuti abbandonati: le criticità a Caulonia

La notizia del finanziamento arriva in un periodo caratterizzato da nuovi episodi di danneggiamento degli spazi pubblici. Nei giorni scorsi, al parco giochi comunale, è stata danneggiata una teleferica, con le catene del seggiolino attorcigliate fino a rendere l’attrezzatura pericolosa per i bambini. Pochi giorni prima, nello stesso parco, era stata demolita una panchina. Episodi che si aggiungono agli atti di inciviltà e agli abbandoni di rifiuti registrati negli ultimi mesi in diverse zone del territorio, dagli argini dei torrenti al lungomare. Il potenziamento della videosorveglianza viene quindi considerato dall’amministrazione uno strumento importante per tutelare il patrimonio pubblico e rafforzare le attività di controllo. Il vicesindaco Giovanni Maiolo richiama anche i risultati ottenuti attraverso le telecamere già operative, che nei mesi scorsi hanno consentito di individuare i responsabili di uno scarico illecito di rifiuti nei pressi del lungomare e di avviare le relative procedure sanzionatorie.

“Chi distrugge un gioco per bambini o abbandona rifiuti lungo i nostri torrenti conta su una cosa sola: non essere visto”, commenta il vicesindaco Giovanni Maiolo. “Con questo finanziamento togliamo spazio a questa convinzione. Sappiamo già che le telecamere funzionano: nei mesi scorsi hanno permesso di individuare chi aveva scaricato rifiuti nei pressi del lungomare e di avviare le procedure sanzionatorie. Ora possiamo estendere e rendere ancora più efficace quella rete, rafforzando gli strumenti a disposizione delle istituzioni per contrastare gli atti di vandalismo, l’abbandono illecito dei rifiuti e ogni forma di illegalità”.

Un progetto tra i migliori della Calabria: il riconoscimento all’Area Vigilanza

Il quinto posto ottenuto nella graduatoria regionale rappresenta anche un riconoscimento per il lavoro di progettazione svolto dagli uffici comunali. Il finanziamento è infatti il terzo importante traguardo raggiunto dall’Area Vigilanza nell’individuazione e nell’acquisizione di risorse attraverso bandi pubblici. Un’attività che si affianca ai compiti ordinari della Polizia Municipale, impegnata quotidianamente nel presidio del territorio, nella raccolta delle segnalazioni dei cittadini e negli interventi contro il degrado. Maiolo ha voluto sottolineare il contributo della comandante Serena Scuderi e del personale dell’ufficio, evidenziando come la qualità della progettazione abbia consentito al Comune di ottenere un finanziamento particolarmente competitivo rispetto al numero delle candidature presentate.

“Il quinto posto su oltre 230 candidature non arriva per caso. E soprattutto non è un risultato isolato: è il terzo importante traguardo raggiunto dall’Area Vigilanza in termini di progettazione, capacità di programmazione e acquisizione di risorse. Parliamo di un ufficio che ogni giorno, con risorse umane limitate, presidia il territorio, raccoglie le segnalazioni dei cittadini e interviene sugli episodi di degrado, ma che dimostra anche di saper guardare oltre l’ordinaria attività, costruendo progetti di qualità e portando a casa risultati concreti per la comunità. Alla comandante Scuderi e a tutto il personale dell’Area Vigilanza va il mio sincero ringraziamento”.

Videosorveglianza, il progetto passa ora all’esame del Comitato provinciale per la sicurezza

Dopo l’ammissione al finanziamento regionale, il progetto dovrà completare il proprio percorso istituzionale attraverso l’approvazione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il passaggio avverrà nell’ambito della collaborazione con la Prefettura e il Ministero dell’Interno, per assicurare che l’ampliamento della rete di videosorveglianza si inserisca in una strategia coordinata di prevenzione e sicurezza urbana. Il finanziamento ottenuto non coincide quindi con l’immediata installazione delle nuove telecamere, ma consente al Comune di proseguire l’iter necessario alla realizzazione dell’intervento. L’obiettivo è rafforzare il controllo degli spazi pubblici e migliorare la capacità di prevenire e contrastare comportamenti che danneggiano il patrimonio comunale e compromettono il decoro del territorio.

Il vicesindaco Maiolo ribadisce infine che il potenziamento tecnologico dovrà accompagnarsi alla collaborazione tra istituzioni e cittadini, nella consapevolezza che la tutela dei beni comuni non può dipendere esclusivamente dall’attività di controllo. “La sicurezza urbana non si costruisce soltanto attraverso i controlli e le sanzioni, ma anche con la prevenzione, la tecnologia e la collaborazione istituzionale. Questo finanziamento ci consente di compiere un ulteriore passo avanti, nella consapevolezza che la tutela del territorio e degli spazi pubblici è una responsabilità condivisa. Chi danneggia il patrimonio pubblico e penalizza l’intera comunità deve sapere che Caulonia investe in strumenti concreti per individuare i responsabili e contrastare l’illegalità. L’obiettivo è chiaro: un paese più sicuro, più decoroso e più rispettoso dei beni comuni”.