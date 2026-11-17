Cinque milioni di euro per installare e potenziare gli impianti di videosorveglianza in circa 30 Comuni della Calabria, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana, prevenire i fenomeni di illegalità e supportare le attività delle Forze dell’ordine. È quanto previsto dalla Regione Calabria attraverso due delibere della Giunta regionale che destinano nuove risorse agli enti locali per migliorare il presidio del territorio. Ad annunciare l’intervento è l’assessore regionale alla Legalità e Sicurezza, Antonio Montuoro, che evidenzia la volontà dell’amministrazione di sostenere soprattutto le realtà territoriali caratterizzate da maggiori esigenze di sicurezza. I finanziamenti regionali si affiancano a quelli nazionali stanziati dal Ministero dell’Interno, nell’ambito di una strategia che punta a integrare gli strumenti di prevenzione e controllo. L’iniziativa prevede una scadenza particolarmente ravvicinata: gli interventi finanziati dovranno infatti essere avviati e completati entro il 31 dicembre 2026, richiedendo ai Comuni beneficiari una rapida organizzazione delle attività progettuali e amministrative.

Videosorveglianza in Calabria, finanziamenti per circa 30 Comuni

Il percorso per l’assegnazione delle risorse è stato avviato con la pubblicazione dell’Avviso pubblico “Realizzazione di impianti di videosorveglianza a tutela della legalità e della sicurezza urbana”, attraverso il quale gli enti locali hanno potuto presentare le proprie proposte progettuali. Le domande pervenute sono state esaminate da un’apposita commissione, incaricata di valutare gli interventi sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dall’Avviso. Secondo quanto comunicato dalla Regione, le risorse disponibili consentiranno di finanziare circa 30 amministrazioni comunali, permettendo sia la realizzazione di nuovi sistemi di videosorveglianza sia il potenziamento di quelli già esistenti. L’attenzione è rivolta in particolare ai territori maggiormente esposti a fenomeni di illegalità e alle situazioni nelle quali si rende necessario rafforzare le attività di prevenzione. L’utilizzo delle tecnologie di controllo rappresenta uno degli strumenti individuati dalla Regione per migliorare il monitoraggio delle aree urbane e offrire un supporto operativo alle Forze dell’ordine. Il comunicato regionale non specifica ancora l’elenco dei Comuni che riceveranno i contributi, né gli importi destinati a ciascun ente beneficiario.

Montuoro: “La sicurezza urbana rappresenta una priorità”

Illustrando le finalità dell’intervento, l’assessore regionale Antonio Montuoro ha spiegato che lo stanziamento si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento delle politiche per la legalità e la tutela dei cittadini. “La Regione Calabria rafforza il proprio impegno sul fronte delle politiche integrate di sicurezza urbana, destinando complessivamente 5 milioni di euro alla realizzazione di impianti di videosorveglianza sul territorio regionale. Le risorse, programmate attraverso due delibere di Giunta regionale, sono finalizzate a sostenere gli interventi dei Comuni calabresi in materia di legalità e sicurezza urbana, in complementarità con i finanziamenti nazionali stanziati dal Ministero dell’Interno”. L’assessore ha quindi ribadito l’importanza di un’azione coordinata tra Regione, amministrazioni comunali e istituzioni impegnate nel contrasto ai fenomeni di illegalità, con particolare attenzione alla capacità di rispondere alle esigenze manifestate dalle comunità locali.

“La sicurezza urbana rappresenta una priorità nell’azione della Regione Calabria e richiede un impegno costante e una strategia integrata, capace di rispondere concretamente alle esigenze delle comunità locali – specifica l’assessore Montuoro –. Con questo stanziamento di 5 milioni di euro vogliamo sostenere i Comuni, soprattutto quelli che manifestano maggiori esigenze di sicurezza, mettendo a disposizione strumenti tecnologici utili a rafforzare il controllo del territorio e a tutelare la legalità. Si tratta di un intervento che si inserisce nel percorso avviato dal Presidente della Giunta regionale e che conferma l’attenzione dell’Amministrazione regionale verso un tema fondamentale per la qualità della vita dei cittadini”. L’iniziativa si colloca dunque nell’ambito delle politiche regionali per la sicurezza urbana e punta a rafforzare le dotazioni tecnologiche a disposizione dei territori, attraverso strumenti che possano contribuire alla prevenzione dei reati e al supporto delle attività istituzionali di controllo.

Telecamere di sicurezza, lavori da completare entro il 31 dicembre 2026

Un elemento particolarmente importante del programma riguarda le tempistiche previste per la realizzazione degli interventi. I Comuni beneficiari dovranno avviare e concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026, una scadenza che impone una gestione attenta e tempestiva delle procedure amministrative, delle attività progettuali e delle operazioni necessarie all’installazione o al potenziamento degli impianti. La Regione sottolinea infatti la necessità di rispettare i termini stabiliti dal programma di finanziamento, affinché le risorse possano tradursi concretamente in opere realizzate. Per le amministrazioni coinvolte sarà quindi fondamentale organizzare le diverse fasi degli interventi in modo da garantire il completamento delle attività entro la fine dell’anno. Il finanziamento rappresenta un’opportunità per rafforzare i sistemi di controllo del territorio nei Comuni calabresi, soprattutto nelle aree nelle quali la prevenzione dei fenomeni di illegalità richiede strumenti tecnologici aggiuntivi. Tutti i dettagli relativi all’Avviso pubblico, ai provvedimenti regionali e al programma di finanziamento sono consultabili sul sito ufficiale della Regione Calabria, nella sezione dedicata al Programma operativo complementare POC 2014-2020, Azione 9.6.7, e all’Avviso per la realizzazione di impianti di videosorveglianza.