Cateno De Luca torna protagonista delle pagine dei giornali nazionali. Il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord è al centro di diversi articoli dedicati alle sue iniziative politiche, ai rapporti con il centrodestra e alle prospettive del movimento in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. A richiamare l’attenzione sono soprattutto i titoli apparsi su alcune testate, che si concentrano sulla possibile candidatura di De Luca a sindaco di Roma, sull’attività politica di Sud chiama Nord a livello nazionale e sui rapporti con i partiti della coalizione di centrodestra. Lo stesso De Luca ha condiviso una composizione con le pagine dei quotidiani che parlano di lui, accompagnandola con un commento ironico: “ma che succede sui giornali? Perché si parla così tanto di noi? Ci sarà da divertirsi”.

De Luca e la possibile candidatura a sindaco di Roma

Tra gli articoli riportati nell’immagine spicca quello dedicato all’ipotesi di una candidatura di Cateno De Luca a sindaco di Roma. Il titolo del quotidiano richiama le dichiarazioni del leader di Sud chiama Nord e il suo interesse per la Capitale, accostando il suo nome a quello di Maurizio Angelilli. Anche La Verità dedica spazio al sindaco di Taormina con un titolo che richiama la sua intenzione di puntare alla guida di Roma, riportando l’espressione “voglio fare il re di Roma”. Le pubblicazioni testimoniano l’attenzione della stampa nazionale verso le iniziative politiche di De Luca, che continua a sviluppare il progetto di Sud chiama Nord anche al di fuori della Sicilia.

Sud chiama Nord e il centrodestra, l’attenzione sulle strategie politiche

Un altro tema affrontato dai giornali riguarda i rapporti tra Cateno De Luca e il centrodestra, con particolare riferimento alle iniziative del movimento e ai suoi possibili effetti sugli equilibri politici nazionali. In uno degli articoli riportati nella composizione si legge il titolo “Cateno De Luca scatenato. Adesso sta svuotando Lega e FI”, accompagnato da un riferimento alla campagna di adesioni di Sud chiama Nord tra esponenti dei partiti della coalizione. Un’altra testata dedica spazio alla presenza del leader siciliano a Campobasso, dove viene richiamata l’iniziativa politica del movimento e la volontà di rafforzarne la presenza sul territorio nazionale.