Cateno De Luca si candida a sindaco di Roma e annuncia la volontà di presentare liste di Sud chiama Nord sia in Campidoglio che in tutti i Municipi della Capitale. Il leader del movimento, intervistato da Roma Today, conferma la propria intenzione di “scendere in campo in vista delle prossime elezioni comunali, senza attendere ulteriormente le decisioni del centrodestra sulla scelta del candidato sindaco”. Una posizione che De Luca riassume con un riferimento ad “Aspettando Godot”, spiegando di essere ancora in attesa della scelta della coalizione. “Avremo una nostra lista in Campidoglio e in tutti i Municipi. Gli altri si devono svegliare”, annuncia De Luca, che critica i tempi e le difficoltà del centrodestra nell’individuare una candidatura per Roma.

Cateno De Luca candidato sindaco di Roma: la sfida al centrodestra

Il leader di Sud chiama Nord non risparmia critiche alla coalizione di centrodestra, alla quale il suo movimento ha aderito a livello nazionale in vista delle elezioni politiche. Secondo De Luca, manca ancora una proposta capace di rappresentare un’alternativa all’attuale amministrazione capitolina. “Il centrodestra”, incalza De Luca, “è afflitto dalla sindrome della sconfitta, io non lo condivido e gioco d’anticipo”. Una valutazione che il leader di Sud chiama Nord ribadisce anche parlando delle prospettive elettorali della coalizione: “Non hanno costruito un’alternativa credibile, siamo quasi fuori tempo massimo”.

De Luca boccia la gestione di Gualtieri: “Roma non ha servizi al livello del suo brand”

Nel corso dell’intervista, De Luca si sofferma anche sull’attuale amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri, escludendo la possibilità di sostenerne una nuova candidatura. “Sicuramente”, puntualizza, “non posso sostenere Gualtieri. Frequento Roma almeno due giorni a settimana e vedo le condizioni in cui si trova. I servizi essenziali sono i primi su cui lavorare, da sindaco lo so: pulizia delle strade, illuminazione pubblica, trasporto pubblico locale. Quando ho amministrato Taormina ho scommesso sui servizi essenziali affinche’ fossero al livello del brand cittadino. Oggi Roma non ha servizi al livello del suo brand”.

Sud chiama Nord punta a un consigliere in Campidoglio e a entrare nei Municipi

Accanto alla candidatura a sindaco, De Luca indica anche gli obiettivi elettorali che considera raggiungibili per Sud chiama Nord a Roma. “Piazzare un consigliere, che significherebbe aver preso circa il 2,5 per cento delle preferenze. Ed entrare in qualche Municipio. In Sicilia la legge elettorale prevede una soglia di sbarramento al 5 per cento, li’ l’abbiamo superata quindi penso che possiamo farcela anche qui”, osserva De Luca.