Cateno De Luca promuove l’operato del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Il leader di Sud chiama Nord, oggi a Lamezia Terme per partecipare all’assemblea organizzativa calabrese di Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord, ha espresso un giudizio positivo sull’amministrazione regionale, sottolineando l’importanza dei risultati concreti al di là delle appartenenze politiche. Un intervento nel quale De Luca ha voluto riconoscere pubblicamente il lavoro svolto da Occhiuto alla guida della Calabria, mettendo al centro della propria valutazione il principio della buona amministrazione.

Cateno De Luca elogia Roberto Occhiuto: “quando i fatti parlano chiaro, c’è poco da dire”

Nel corso dell’appuntamento politico di Lamezia Terme, Cateno De Luca ha parlato della situazione amministrativa della Regione Calabria, esprimendo parole di apprezzamento nei confronti del presidente Roberto Occhiuto. “Occhiuto sta amministrando bene. Su questo c’è poco da dire: lo dicono i fatti. E quando i fatti parlano chiaro, al di là di quelle che possono essere le posizioni politiche, la buona amministrazione è ovviamente quella che poi fa sempre la differenza”.