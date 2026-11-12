Cateno De Luca lancia il grande patto dei territori: Sud chiama Nord punta a federare il civismo in tutta Italia

Cateno De Luca punta a portare il progetto politico Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord oltre i confini della Sicilia, attraverso una rete federativa di movimenti civici e autonomisti radicati nei territori. È quanto emerge da un articolo pubblicato oggi, giovedì 12 novembre, dal quotidiano L’Identità, a firma di Daniel Walker, dal titolo “Il grande patto dei territori. De Luca federa il civismo e brucia le vecchie manovre”. Al centro dell’iniziativa c’è la volontà di costruire un modello politico nazionale fondato sull’autonomia delle realtà territoriali, superando le tradizionali strutture centralizzate dei partiti. Un progetto che, secondo la ricostruzione del quotidiano, sta prendendo forma attraverso nuove interlocuzioni politiche e un programma di incontri in diverse regioni italiane.

Il progetto nazionale di Cateno De Luca e il dialogo con il senatore De Rosa

Uno dei segnali di questa fase politica è rappresentato dall’avvicinamento del senatore Raffaele De Rosa, che ha lasciato Forza Italia dopo le tensioni organizzative e congressuali con i vertici del partito. Secondo quanto riportato da L’Identità, il parlamentare sarebbe pronto a collegare il proprio percorso politico alla task force di Cateno De Luca. Il suo avvicinamento viene descritto come un primo passaggio di un processo che potrebbe coinvolgere anche altri esponenti parlamentari. Il quotidiano riferisce infatti di indiscrezioni relative a possibili ulteriori ingressi nell’area politica di Sud chiama Nord, pur senza indicare altri nomi o formalizzare nuove adesioni. Il progetto punta a riunire realtà civiche e autonomiste che condividono l’esigenza di una maggiore rappresentanza dei territori nelle decisioni politiche nazionali.

Sud chiama Nord, un tour in tutta Italia entro novembre

La prossima tappa del percorso politico di De Luca sarà un tour organizzativo lungo tutta la Penisola, la cui conclusione, secondo quanto riportato nell’articolo, è prevista entro la fine di novembre. Il programma comprenderà incontri in diverse realtà regionali e territoriali, dalla Sardegna alla Liguria, dal Piemonte fino ad altre aree dell’Italia centrale e settentrionale. In ciascuna tappa sono previsti confronti programmatici con liste civiche e movimenti regionali già organizzati e operativi nei rispettivi territori. L’obiettivo è costruire una rete federativa in grado di mettere in collegamento queste esperienze, mantenendone l’autonomia e offrendo loro un canale di interlocuzione con la politica nazionale.

Il grande patto dei territori: autonomia locale e rappresentanza nazionale

Il modello descritto da L’Identità si fonda su un principio preciso: federare le realtà territoriali senza cancellarne l’identità e l’autonomia. Il progetto di De Luca intende infatti evitare che singoli movimenti civici, pur disponendo di un forte radicamento locale, continuino a disperdere la propria capacità di rappresentanza all’interno delle tradizionali dinamiche dei partiti nazionali. La proposta è quella di una piattaforma di coordinamento che consenta alle diverse componenti di mantenere la propria autonomia nelle questioni locali, presentandosi però con una voce comune sul piano nazionale. Secondo la ricostruzione del quotidiano, il progetto si distingue dalle tradizionali operazioni di riposizionamento parlamentare perché mette al centro le esperienze amministrative e il consenso costruito direttamente sui territori.