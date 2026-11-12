Un senatore, ex M5S e Forza Italia, si avvicina a Sud chiama Nord: incontro con Cateno De Luca

Si apre un confronto politico tra Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, e il senatore De Rosa, che dopo aver annunciato il proprio addio a Forza Italia ha manifestato interesse per il progetto politico Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord. L’incontro tra De Luca e De Rosa si inserisce in questo quadro di dialogo politico, alla luce delle recenti dichiarazioni del senatore, che ha indicato nel progetto Sindaci d’Italia – Sud chiama Nord una realtà verso la quale guardare con interesse.

Il confronto rappresenta dunque un momento di interlocuzione tra il leader di Sud chiama Nord e il parlamentare dopo la sua uscita da Forza Italia. Al momento, l’interesse manifestato da De Rosa non equivale all’annuncio di un’adesione al movimento, ma segnala l’apertura di un dialogo sul progetto politico promosso da Cateno De Luca.