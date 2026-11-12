Cateno De Luca da Montecitorio lancia la sfida nazionale: “non siamo l’arca di Noè”. Il progetto Sindaco Sceriffo e il nodo De Rosa

Cateno De Luca presenta da Roma, davanti a Montecitorio, i prossimi passaggi del progetto politico nazionale di Sud chiama Nord, annunciando l’avvio delle assemblee regionali, la nascita di una nuova iniziativa denominata “Sindaco Sceriffo” e la data della costituente che dovrà definire l’organizzazione e la rappresentanza delle diverse realtà civiche e autonomiste coinvolte. Nel corso della conferenza stampa, De Luca affronta anche il tema delle interlocuzioni con parlamentari provenienti da altri partiti, soffermandosi in particolare sull’incontro con il senatore Raffaele De Rosa, dopo la sua uscita da Forza Italia. Il leader di Sud chiama Nord chiarisce però “che il movimento non intende trasformarsi in un punto di approdo indiscriminato per deputati e senatori in cerca di una nuova collocazione politica”. L’obiettivo dichiarato è costruire una rappresentanza nazionale che parta dai sindaci, dagli amministratori locali e dai movimenti civici, attraverso un percorso di organizzazione territoriale destinato a concludersi il 18 febbraio con la costituzione di un organismo rappresentativo delle diverse realtà aderenti.

De Luca annuncia le assemblee regionali: dal Lazio alle Marche

Il primo passaggio riguarda l’avvio della strutturazione organizzativa del progetto, con una serie di appuntamenti regionali già programmati. “Partiamo con la nostra organizzazione territoriale. Abbiamo già definito le date delle nostre assemblee regionali. Inizieremo la prossima settimana nel Lazio e chiuderemo il 5 di dicembre nelle Marche. Questo progetto ora si strutturerà secondo quelle che in questi giorni sono le numerosissime richieste di movimenti civici che hanno già realtà importanti a livello municipale e anche regionale”, annuncia De Luca.

Il caso De Rosa: “non vogliamo diventare l’arca di Noè”

Uno dei passaggi centrali della conferenza stampa riguarda il possibile ingresso nel progetto del senatore Raffaele De Rosa, recentemente uscito da Forza Italia. “Per quel che riguarda le dinamiche per la casa di Gesù, ci tengo a sottolineare un passaggio. Noi non siamo intenzionati a diventare l’arca di Noè e quindi imbarcare chiunque, anche perché partiamo dal presupposto che la nostra missione è dare rappresentanza ai territori, quindi ai sindaci e agli amministratori. Stanotte c’è stata una seduta spiritica con il senatore Raffaele De Rose che ci ha portato intanto a — e abbiamo rinviato alla prossima settimana comunque — la definizione di quello che potrebbe essere un suo anche ingresso all’interno del nostro progetto», afferma il leader di Sud chiama Nord. “Ovviamente ho incontrato Raffaele semplicemente perché ha deciso autonomamente di uscire da Forza Italia e ci tengo a precisare che noi non vogliamo essere la causa di divorzi che rischiano anche di diventare un po’ troppo sospetti”, sottolinea.

“Non siamo interessati alle operazioni di palazzo”: il messaggio ai parlamentari

Nel corso del suo intervento, De Luca affronta più in generale il tema dei rapporti con deputati e senatori che hanno manifestato interesse verso il nuovo progetto. Il leader di Sud chiama Nord collega queste interlocuzioni anche al dibattito sul sistema elettorale e alla necessità, da lui sostenuta, di rafforzare il rapporto diretto tra eletti e territori. “Il tema quale diventa? Che probabilmente la maggior parte degli inquilini di Camera e Senato avranno magari la difficoltà di adeguarsi a quello che è il nuovo sistema elettorale e quindi collegare la loro esistenza al territorio e quindi tornare anche a un concetto che per noi era fondamentale, quello di essere eletti direttamente da chi ha questo diritto, quindi le preferenze. E questa situazione sta determinando un quadro per molti aspetti inquietante nel quale noi non ci vogliamo entrare”, dichiara De Luca. “Ci tengo anche a precisare che sono arrivate tante richieste dei deputati e senatori per incontrarci, ma penso che ci limiteremo al massimo a qualche valutazione. Per il resto non siamo interessati, ci tengo anche a sottolinearlo, ad avere l’immediatezza delle rappresentanze che non sono frutto invece di un percorso di territorio che noi rappresentiamo e che vogliamo naturalmente portare avanti”, aggiunge.

Nasce il progetto “Sindaco Sceriffo”: sicurezza urbana, sanità e maggiori poteri ai Comuni

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per annunciare una nuova iniziativa programmatica denominata “Sindaco Sceriffo”, che punta a rivedere le competenze comunali, le funzioni e lo status dei sindaci. La proposta, ancora da definire nei suoi contenuti, interesserà diversi ambiti dell’amministrazione locale, dalla sicurezza urbana al ruolo dei Comuni nella verifica della qualità dei servizi sanitari sul territorio. “Questa sarà anche l’occasione per definire la nostra strategia che in questo momento vi do solo la denominazione del progetto “sindaco sceriffo”, che parte da una revisione di quelle che sono le competenze ai palazzi municipali e delle funzioni e dello status dei sindaci. Tema a noi molto caro e che ovviamente riguarda molti aspetti anche dalla sicurezza urbana, anche in relazione a quello che può essere il cosiddetto controllo di qualità della sanità sui territori, tanto per fare alcuni esempi”, spiega De Luca.

Fondi ai Comuni, De Luca propone di garantirli per almeno tre anni

Tra gli aspetti programmatici illustrati da De Luca figura anche la tutela delle risorse destinate agli enti locali, con particolare riferimento al fondo delle autonomie locali. Il leader di Sud chiama Nord propone di garantirne l’intangibilità per almeno tre anni, così da consentire alle amministrazioni comunali una programmazione economica più stabile. “Per fare un esempio, l’intangibilità del fondo delle autonomie locali, cioè delle somme che annualmente vengono date ai comuni per la gestione corrente, non può essere il bancomat che ogni anno viene saccheggiato magari per pareggiare i conti di gestioni per le quali i sindaci non hanno nessuna responsabilità. Garantire almeno per 3 anni l’intangibilità significa poter dare la tranquillità ai sindaci di poter fare una sana programmazione”, sostiene De Luca.

Il 18 febbraio a Roma la costituente nazionale: si decideranno anche le liste per Camera e Senato

Il percorso delle assemblee territoriali e regionali avrà un appuntamento conclusivo il 18 febbraio 2027 a Roma, quando è prevista la costituente definitiva del progetto politico. In quella sede dovrà essere individuato un organismo rappresentativo delle diverse realtà civiche e autonomiste coinvolte, al quale sarà affidata anche la definizione delle decisioni relative alla formazione delle liste per le prossime elezioni politiche. “È stato fissato per il 18 di febbraio prossimo la costituente definitiva di questo progetto, perché queste assemblee territoriali e regionali servono per inserire tutte le realtà civiche autonomiste che ci hanno contattato. Il 18 di febbraio a Roma ci sarà proprio la conclusione di questo percorso con l’individuazione di un organismo che rappresenterà tutte queste realtà e in modo plurale prenderà le decisioni sulla formazione delle prossime liste di Camera e Senato”, annuncia De Luca.

Allarmi bomba nelle scuole, De Luca: “ha fatto bene Meloni a coinvolgere tutti”

Durante le domande dei giornalisti, De Luca interviene anche sulla questione degli allarmi bomba nelle scuole, esprimendo apprezzamento per la decisione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di coinvolgere le diverse forze politiche nella gestione del problema. “Ha fatto bene la Meloni a coinvolgere tutti, queste sono situazioni per le quali non c’è spazio per lo sciacallaggio, e mi auguro che le opposizioni comprendano bene che il campo di scontro deve essere un altro. Questa situazione è inquietante perché apre uno scenario che mina un elemento per noi fondamentale: la serenità. Oggi ha riguardato le scuole, domani potrebbero essere i cinema, dopodomani i ristoranti. Si apre una fase per la quale bisogna avere la capacità anche tecnologica di rispondere. Immaginate se il bersaglio diventa la nostra serenità: c’è il rischio che la situazione possa deflagrare e sfogare a tutti quanti”, dichiara De Luca.

De Luca chiarisce il posizionamento politico: “non vogliamo creare gruppi parlamentari”

Nella parte conclusiva della conferenza stampa, De Luca torna sul rapporto con gli altri partiti e sull’identità del progetto nazionale, ribadendo che la priorità non è acquisire rappresentanti parlamentari nell’immediato, ma organizzare una rete di amministratori e movimenti territoriali. “Noi stiamo andando avanti con il progetto che vede protagonisti i territori e non siamo interessati a fare operazioni di palazzo, perché il nostro obiettivo è garantire una rappresentanza ai sindaci e agli amministratori. Stiamo anche valutando qualche posizione che già è in rotta con il partito di origine, ma vogliamo dire con grande chiarezza che non siamo interessati a creare dei gruppi alla Camera e al Senato, perché il nostro vero obiettivo è rinnovare e garantire la rappresentanza dei territori”, conclude De Luca.