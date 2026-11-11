Catena De Luca oscura Vannacci? Il leader di Sud chiama Nord conquista la scena nazionale

Catena De Luca potrebbe essere il vero anti-Vannacci all’interno del centrodestra italiano. È questa la tesi al centro di un’analisi firmata da Salvo Di Bartolo e pubblicata su Il Riformista. Una riflessione che mette a confronto due figure politiche accomunate da una comunicazione diretta, provocatoria e fortemente personalizzata, ma che, secondo l’autore, stanno attraversando fasi differenti del proprio percorso politico. Al centro del ragionamento c’è il possibile rallentamento del consenso attorno al generale Roberto Vannacci, interpretato anche alla luce dell’ingresso del movimento Sud chiama Nord, guidato da De Luca, nell’orbita della coalizione di centrodestra.

L’ascesa di Vannacci mostra i primi segnali di rallentamento

L’analisi parte dalla parabola politica di Roberto Vannacci, protagonista negli ultimi tempi di una notevole esposizione mediatica e di una crescita del consenso alimentata da una comunicazione spesso provocatoria. Secondo “Il Riformista”, quella che inizialmente appariva come un’ascesa difficile da arrestare starebbe attraversando una fase differente, caratterizzata da una possibile stabilizzazione o riduzione della spinta registrata in precedenza. In particolare, Di Bartolo richiama l’avvicinamento di Sud chiama Nord alla coalizione di maggioranza, individuando nella figura di Catena De Luca un possibile elemento capace di modificare gli equilibri della comunicazione politica. Si tratta di una lettura interpretativa proposta dal quotidiano, non della dimostrazione di un rapporto diretto di causa ed effetto tra le due dinamiche.

Catena De Luca e Roberto Vannacci, due stili politici a confronto

Per comprendere la tesi dell’articolo, Di Bartolo analizza le caratteristiche che hanno favorito l’affermazione pubblica di Vannacci. Il generale avrebbe costruito il proprio successo attraverso una comunicazione riconoscibile, fondata su toni forti, provocazioni, contrapposizioni dirette e interventi capaci di attirare l’attenzione dei mezzi d’informazione. Una strategia che gli avrebbe consentito di occupare uno spazio particolare nel dibattito pubblico, rivolgendosi anche a un elettorato critico verso i linguaggi politici tradizionali. Secondo l’analisi del Riformista, tuttavia, l’ingresso di Catena De Luca nel confronto politico nazionale potrebbe aver modificato questo scenario.

De Luca viene infatti presentato come un interlocutore capace di competere con Vannacci proprio sul terreno della comunicazione. Anche il leader di Sud chiama Nord utilizza un linguaggio diretto, una forte personalizzazione delle proprie battaglie e modalità espressive che spesso si discostano dai canoni istituzionali più tradizionali. La differenza, secondo la ricostruzione di Di Bartolo, starebbe nel fatto che De Luca potrebbe riuscire a utilizzare queste caratteristiche all’interno di una strategia politica collegata alla coalizione di centrodestra.

Il rapporto con Giorgia Meloni e il ruolo di De Luca nel centrodestra

Un passaggio centrale dell’analisi riguarda il rapporto tra Catena De Luca e Giorgia Meloni. Secondo Di Bartolo, mentre Vannacci avrebbe potuto beneficiare per mesi di una maggiore libertà comunicativa, senza assumere direttamente le responsabilità legate all’azione di governo, De Luca starebbe progressivamente assumendo un ruolo diverso. Il leader di Sud chiama Nord, nella lettura proposta dal quotidiano, potrebbe diventare una figura capace di confrontarsi direttamente con il generale, sottraendogli una parte della visibilità mediatica e occupando uno spazio politico simile. In questa prospettiva, la presenza di De Luca potrebbe risultare funzionale anche agli equilibri del centrodestra, offrendo alla coalizione un protagonista capace di utilizzare modalità comunicative particolarmente incisive.

Perché De Luca potrebbe diventare l’anti-Vannacci

La parte conclusiva dell’analisi è dedicata al concetto di “anti-Vannacci”, espressione con la quale Di Bartolo identifica il possibile ruolo politico assunto da Catena De Luca. Secondo questa interpretazione, il leader siciliano rappresenterebbe una sorta di risposta interna al centrodestra alla capacità del generale di conquistare attenzione attraverso una comunicazione aggressiva e anticonvenzionale. La particolarità del fenomeno starebbe nel fatto che De Luca non contrasterebbe Vannacci attraverso un linguaggio politico opposto, ma utilizzando strumenti comunicativi per alcuni aspetti simili. La competizione riguarderebbe dunque la capacità di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica, conquistare spazio sui mezzi d’informazione e ampliare il proprio seguito.

In questo quadro, secondo Di Bartolo, De Luca potrebbe contribuire a contenere la spinta politica e comunicativa di Vannacci, anche attraverso una presenza pubblica capace di contendere al generale il terreno della provocazione. L’efficacia di questa strategia resta tuttavia da verificare nel tempo e, soprattutto, attraverso i risultati elettorali.

Sud chiama Nord e i nuovi equilibri politici: una sfida ancora aperta

L’analisi pubblicata sul Riformista apre quindi una riflessione più ampia sulle trasformazioni interne al centrodestra e sul peso assunto dalla comunicazione nella costruzione del consenso politico. La presenza di figure caratterizzate da una forte identità personale, come Roberto Vannacci e Catena De Luca, può determinare dinamiche di competizione che non riguardano soltanto i programmi e le alleanze, ma anche la capacità di occupare il dibattito pubblico. Nel ragionamento di Salvo Di Bartolo, il possibile rallentamento del generale e il nuovo posizionamento di Sud chiama Nord potrebbero essere due fenomeni collegati, con conseguenze sugli equilibri comunicativi dell’intera coalizione. Resta da comprendere se questa tendenza troverà conferma nei prossimi mesi o se si tratti di una fase temporanea, destinata a modificarsi con l’evoluzione del quadro politico.

La conclusione dell’analisi è che Catena De Luca potrebbe aver già contribuito a ridimensionare la centralità mediatica di Roberto Vannacci, assumendo un ruolo che il Riformista definisce quello di un vero e proprio anti-Vannacci. Una tesi destinata ad alimentare il dibattito politico, soprattutto alla luce delle prospettive di Sud chiama Nord e dei futuri rapporti tra i diversi protagonisti del centrodestra.