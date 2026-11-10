Scintille tra De Luca e Vannacci su Rai Tre: “il centrodestra si sta catenizzando, l’ex generale è un disertore”. La replica: “alle Europee ha preso l’1%”

È scontro politico tra Cateno De Luca e Roberto Vannacci durante Filorosso, il programma di Rai Tre condotto da Antonino Monteleone. Un confronto a distanza dai toni particolarmente accesi, che ha visto protagonisti il leader di Sud chiama Nord e l’ex generale, tra accuse reciproche, riferimenti alle elezioni europee e considerazioni sugli equilibri del Centrodestra. Il servizio televisivo ha mostrato De Luca nella sua Fiumedinisi, comune della provincia di Messina, tra baci e abbracci con i concittadini e i momenti della tradizionale sagra di paese, compreso il rito del “porco“. Un contesto popolare nel quale il leader di Sud chiama Nord ha rivendicato il proprio ruolo politico, parlando dell’accordo con il Centrodestra e criticando duramente Vannacci.

De Luca a Filorosso da Fiumedinisi: “il Centrodestra si sta catenizzando”

Nel filmato trasmesso da Rai Tre, Cateno De Luca ha parlato del proprio posizionamento politico e del rapporto con le forze del Centrodestra, rivendicando la centralità del movimento Sud chiama Nord e il peso che ritiene di poter esercitare all’interno della coalizione. “Il centrodestra si sta catenizzando. Sono strategico nel centrodestra e spero di essere decisivo. Vannacci? Ha rubato i voti della Lega ed è scappato, è u disertore. Meloni non imbarca Vannacci. Il campo largo sta diventando sempre più un campo santo. Noi rappresentiamo il territorio, i sindaci e il civismo, non il civismo in provetta di Onorato. Non vogliamo avere niente a che fare con Vannacci, che dovrebbe tornare al suo mestiere. La politica è una cosa seria”, sottolinea De Luca.

La replica di Vannacci in studio: “Cateno che abbaia non morde”

Alle parole di De Luca è arrivata una risposta altrettanto dura da parte di Roberto Vannacci, intervenuto nello studio di Filorosso. “Cateno De Luca? Non voglio rispondere a questo signore ma fare una considerazione. Quando ha provato a fare politica alle europee del 2024 ha preso sì e no l’1% mentre le preferenze che sono state attribuite al sottoscritto superano i voti dati a tutto il partito rappresentato da Cateno De Luca. Cateno che abbaia non morde. Marco Rizzo nel centrodestra? Andava in giro con il pugno chiuso, la coalizione di Meloni è un’ammucchiata”.

De Luca critica il Campo Largo e il civismo di Onorato

Nel corso dell’intervista realizzata a Fiumedinisi, Cateno De Luca ha affrontato anche la questione delle alleanze alternative al Centrodestra, riservando una critica al Campo Largo. Il leader di Sud chiama Nord ha utilizzato l’espressione “campo santo” per descrivere polemicamente la situazione dello schieramento progressista, mettendone in discussione il percorso politico. Un altro passaggio riguarda il progetto civico di Onorato, dal quale De Luca ha voluto prendere le distanze, rivendicando invece il radicamento territoriale del proprio movimento. Il leader messinese ha sottolineato “di rappresentare un’esperienza costruita attorno ai territori, ai sindaci e al civismo, contrapponendola a quello che ha definito un civismo costruito artificialmente”.