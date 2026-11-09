Catania, il gol capolavoro di Cicerelli fa il giro d’Italia: i più importanti media nazionali celebrano la prodezza contro il Sorrento | VIDEO

Un gol da vedere e rivedere, una di quelle giocate che fanno innamorare gli appassionati di calcio. Emanuele Cicerelli si è preso la scena nella vittoria del Catania contro il Sorrento, firmando una rete spettacolare che ha rapidamente superato i confini della Sicilia, conquistando l’attenzione dei più importanti giornali sportivi nazionali. È successo domenica 8 novembre, durante la sfida terminata 2-0 per il Catania. Al 39° minuto Cicerelli ha recuperato il pallone a centrocampo e si è lanciato in una straordinaria azione personale, superando diversi avversari prima di accentrarsi e lasciare partire un preciso tiro a giro sul secondo palo, imparabile per il portiere del Sorrento Harrasser. Una prodezza tecnica che ha fatto esplodere di gioia il pubblico del Massimino, già entusiasta per il vantaggio firmato da Bruzzaniti al 24° su assist dello stesso Cicerelli.

Il capolavoro di Cicerelli celebrato da Gazzetta dello Sport e Sky Sport

La bellezza della rete non è passata inosservata fuori dalla Sicilia. La Gazzetta dello Sport ha dedicato spazio alla giocata pubblicando il video dell’azione con un titolo eloquente: “Catania, Cicerelli fa tutto da solo: parte da metà campo, dribbla e segna un gol pazzesco”. Anche Sky Sport ha raccontato la prodezza dell’attaccante rossazzurro, proponendo le immagini del gol e sottolineando la qualità dell’azione individuale. La vittoria del Catania e la rete di Cicerelli hanno trovato spazio anche sul Corriere dello Sport, nella cronaca della giornata di Serie C.

Una ribalta nazionale che rende ancora più speciale una domenica già indimenticabile per i tifosi etnei. Davanti agli oltre 15mila spettatori del Massimino, Cicerelli ha regalato una giocata di grande qualità, contribuendo in maniera decisiva al successo della squadra rossazzurra. E questa volta, ad applaudire il talento del calciatore del Catania, non sono stati soltanto i sostenitori siciliani, ma anche i principali media sportivi italiani. Di seguito il video.